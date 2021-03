“Sono negativa, ho combattuto questo bastardo e posso dire che non ce n’è coviddi. Vaff… maledetto! Ragazzi questo virus é un bastardo! Statene alla larga ve lo dico con il cuore da una persona che si é sempre protetta al 100%”. Con queste parole Elettra Lambroghini ha annunciato su Instagram di essere guarita dal Covid. In questi giorni, la cantante ha tenuto una sorta di diario social della malattia, condividendo con i fan le sue giornate in isolamento e ora che per lei l’incubo è finito ha voluto lanciare un invito alla prudenza a tutti i suoi followers, dedicando un pensiero a chi invece non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro il coronavirus.

“Quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo… io personalmente appena l’ho saputo ho pianto tutto il giorno, e così anche al secondo tampone (che credevo uscisse negativo)… Si sta male, mentalmente e fisicamente… ci si sente strani, e soprattutto si é da soli e si affronta la malattia da soli…le ore e i giorni non passano mai…vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi… non é bello e non é uno scherzo…- ha scritto Elettra pubblicando alcuni scatti ‘simbolo’ della sua quarantena – Potessi tornare indietro?! Non uscirei di casa se non con una tuta spaziale, o forse nemmeno, piuttosto che prendermelo… ma adesso inutile piangere sul latte di soya versato… proteggetevi”.

“Io ne sono uscita sana e salva e non l’ho attaccato alla mia famiglia e ringrazio il Signore per questo immenso regalo – ha proseguito – ogni giorno in più su questa terra é sempre un regalo: adesso ho solo voglia di abbracciare il mio maschio (il marito, Afrojack, ndr) e vedere il mio angioletto dagli occhi blu (il suo cavallo Dadi, ndr) e tornare a vivere grazie per tutto questo”. Ora che è finalmente guarita, Elettra Lamborghini potrà debuttare nel suo nuovo ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi.