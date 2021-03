Quasi 35mila contagi, ospedali in sofferenza e necessità di nuove restrizioni. Come previsto il premier Jean Castex ha annunciato il terzo lockdown da venerdì e per le prossime quattro settimane in 16 dipartimenti della Francia – in tutto sono 101, di cui 96 metropolitani e 5 d’oltremare – , tra cui 8 dell’Ile-de-France, la regione di Parigi, 5 della regione Hauts-de-France (a nord), nonché i 3 dipartimenti di Alpes-Maritimes (già in lockdown da fine febbraio nei fine settimana), Seine-Maritime ed Eure. Anche la capitale entra in lockdown, ma le scuole restano aperte. In tutta la Francia, inoltre, da sabato l’inizio del coprifuoco verrà posticipato dalle 18 alle 19, un cambiamento – ha spiegato Castex – “legato all’arrivo dell’ora estiva”. Quanto ai negozi, potranno continuare a tenere la saracinesca alzata solo quelli che considerati di prima necessità. Le nuove restrizioni riguardano circa 20 milioni di francesi.

La nuova filosofia dell’attuale amministrazione guidata da Emmanuel Macron è quella di “frenare” il virus “senza rinchiudere”. In pratica, questo significa che rispetto ai precedenti lockdown ci sarà comunque la possibilità per la popolazione di uscire di casa per una durata illimitata idi tempo in un raggio di dieci chilometri. “Per quanto riguarda le uscite al di fuori del proprio domicilio, saranno regolamentate ma con norme più flessibili (rispetto ai precedenti lockdown) di marzo e novembre scorso”, ha precisato Castex. “Concretamente – ha aggiunto nella conferenza stampa congiunta con il ministro della Salute, Olivier Véran – sarà possibile uscire di casa per passeggiare, prendere una boccata d’aria o fare sport in giornata, senza alcuna limitazione di tempo ma a condizione di avere un certificato e restare in un raggio di 10 chilometri”. Decretato inoltre il divieto di spostamenti interregionali.

“La progressione dell’epidemia accelera nettamente”, ha avvertito il premier, aggiungendo che questa ripresa assomiglia sempre di “più a una terza ondata“, in un contesto in cui ci “avviciniamo ai centomila morti”. Di qui, la decisione di “frenare massicciamente” il virus, sulla cui diffusione incidono le varianti, in particolare quella inglese. Intanto nell’ultima giornata sono stati registrati 34.998 nuovi contagi – un dato alto ma inferiore ai 38.501 di ieri – e 273 decessi, un dato che comprende solo i morti in ospedale. In totale i contagi arrivano a 4.181.607. Attualmente i pazienti ricoverati sono 25.389, di cui 4.246 in rianimazione. Castex ha inoltre annunciato che domani, come ha annunciato anche il premier britannico Boris Johnson, si farà somministrare il vaccino AstraZeneca, sul quale l’Ema si è pronunciata dopo la sospensione delle inoculazioni in molti Paesi europei.

La crisi sanitaria nella regione di Parigi – L’Ile-de-France risulta particolarmente colpita dalla terza ondata con oltre mille pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva. “Se non facciamo nulla, andremo verso la catastrofe“, ha detto ieri Remi Salomon, alto funzionario dell’autorità ospedaliera pubblica di Parigi, che proponeva due soluzioni: “Il confinamento nel fine settimana, accompagnato da altre misure precauzionali e una vigilanza molto ampia durante la settimana, o il confinamento più ampio e severo”. L’obiettivo è “ridurre i contatti sette giorni su sette”. Il tasso di incidenza nella regione di Parigi è ormai salito fino a 418 casi su 100mila abitanti nell’ultima settimana, ben al di là della “soglia massima di allerta” fissata dalle autorità a 250. L’aumento dei malati in rianimazione costringe gli ospedali dell’Ile-de-France a ripianificare i loro interventi chirurgici non urgenti. Neppure la strategia di trasferire i malati verso ospedali di regioni meno colpite ha dato i suoi frutti: in molti casi i familiari si oppongono alla partenza in aerei o treni medicalizzati dei loro cari, per lo più in gravi condizioni e in terapia intensiva. Finora è stato possibile evacuarne soltanto 10.