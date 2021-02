Buon compleanno Boris Pasternak. L’autore de Il Dottor Zivago viene celebrato da Google con un Doodle curioso. Intanto perché il compleanno non è cifra pari -131 anni dalla nascita ovvero il 1890 – e poi perché non c’è scrittore più legato alle fortune (e sfortune) sorte attorno all’unico romanzo scritto (forse ai livelli di Harper Lee o J.D. Salinger) come Il Dottor Zivago. Romanzo iniziato poco dopo la Rivoluzione d’Ottobre poi risistemato più volte nel corso di vent’anni e nuovamente dopo il 1945, rifiutato dall’Unione degli Scrittori russa, ostacolato nella sua pubblicazione direttamente dal regime staliniano.

L’opera verrà poi rocambolescamente pubblicata in Italia, prima al mondo, nel 1957 grazie a Giangiacomo Feltrinelli che riuscì ad entrare in possesso clandestinamente di una copia. Un successo fulminante che nel 1958 valse a Pasternak il premio Nobel per la letteratura. Premio che non potè mai ritirare ancora una volta per l’ostracismo e le minacce di KGB e regime sovietico: se Pasternak fosse uscito dall’URSS per andare a Stoccolma e ritirare il Nobel non sarebbe più potuto rientrare in patria.

Lo scrittore non potè mai usare il denaro del Nobel e morì in povertà e solitudine due anni dopo nel 1960. Il dottor Zivago divenne anche un chilometrico film diretto da David Lean nel 1965 con Omar Sharif e Julie Christie e ancora una volta un tocco d’italianità con la produzione di Carlo Ponti. In Unione Sovietica il romanzo di Pasternak venne pubblicato soltanto nel 1988.