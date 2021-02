Il colpo di scena era arrivato alla fine della prima puntata: sotto la maschera del Baby Alieno non una ma ben quattro volti noti. Stiamo parlando de Il Cantante Mascherato, lo show di Rai1 a base di maschere e pupazzi famoso in tutto il mondo e condotto da Milly Carlucci, e della partecipazione a sorpresa de I Ricchi e Poveri, con la formazione al completo con Marina Occhiena, presenza ormai fissa dopo la reunion voluta da Amadeus a Sanremo 2020.

Quattro sotto una maschera, una gestione non semplice: da qui la decisione di lasciare lo show in anticipo per la fatica a respirare. Nessun malore ma una difficoltà oggettiva, questo era stato raccontato dalla padrona di casa in diretta. È il settimanale Oggi in edicola a fornire una versione dei fatti differente parlando di un piccolo “mistero” per l’abbandono dello storico gruppo che ha fatto cantare tutta Italia e non solo.

“Gira voce che la partecipazione allo show della Carlucci fosse già prevista per una sola puntata: un modo per lanciare lo show del venerdì, prima dello sbarco al sabato sera di Rai1 in uno speciale evento condotto da Carlo Conti? Ah saperlo”, si legge nella rubrica del giornalista Alberto Dandolo. Un finto abbandono? La trasmissione avrebbe potuto realmente permettersi un cachet importante per molte puntate? Un pacchetto? In effetti la presenza ha permesso un lancio mediatico con colpo di scena che ha scatenato i social, non scaldando però l’auditel con la sorprendente partenza a ribasso (16% di share) e la sconfitta con il Grande Fratello Vip.

Rai1 ha in palinsesto una serata evento proprio con i Ricchi e Poveri al sabato sera con la conduzione di Carlo Conti, cinque appuntamenti dal titolo “A gentile richiesta” dedicate anche ad altri artisti: da Christian De Sica a Patty Pravo fino a Loredana Bertè.