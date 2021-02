Da qualche giorno Fedez è sparito dai social ed i fan si stanno preoccupando: non sta bene o è in una pausa-social? A fare chiarezza ci pensa la moglie Chiara Ferragni, pubblicando su una IG story la foto di un Fedez spossato e con la febbre. Fortunatamente, l’influencer italiana più seguita al mondo (22,5 milioni di follower solo su Instagram) ci tiene a sottolineare che non si tratta di Covid (“no Covid thank God“). A distanza di ore, rispondendo ad una domanda di un fan, la Ferragni ha rassicurato i follower scrivendo: “Fedez sta bene ora e non ha più la febbre. Grazie a Dio non si è trattato di Covid. Credo che tornerà molto presto su Instagram“, queste le sue parole.

Niente a che vedere dunque con la disavventura riguardante lo spoiler della canzone sanremese. Per chi non lo sapesse, infatti, il rapper milanese il 30 gennaio fa aveva pubblicato erroneamente un estratto (circa 10 secondi) di “Chiamami per nome“, il singolo con cui calcherà il palco del Teatro Ariston in compagnia di Francesca Michielin. Il rischio di squalifica in questi casi è dietro la porta, tuttavia la Direzione Artistica del Festival, dopo un’accurata riflessione, ha ritenuto che “La durata dell’interpretazione del video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione“.