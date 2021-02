Ora esiste anche il “Tinder” per cani e gatti. Si chiama Pedigreender, ed è una nuova dating app. Nata a settembre, è stata lanciata sul mercato questo weekend ma è già diventata virale sui social grazie a una campagna pubblicitaria che questo weekend ha invaso la città di Milano. “L’app di incontri per gli amici a 4 zampe”, si legge sulla pubblicità.

Per iscriversi, basta inserire una foto e le informazioni sul proprio animale domestico (ma, attenzione: non servono le informazioni sul padrone). Così, proprio come Tinder, si può iniziare un “nuovo match” e parlare con un altro padrone di un cane o gatto. “Nasce per far sì che i nostri amici a quattro zampe – e i loro padroni – possano mettersi in contatto con altri in sicurezza. Al di là dell’affinità per razza, tipologia o taglia, abbiamo pensato di creare un canale per far sì che la passione per gli amici animali possa essere condivisa e possa confluire, perché no, in passeggiate o in un appuntamento al parchetto”, racconta a FqMagazine.it uno dei creatori.

L’app, insomma, nasce con l’intento di mettere gli animali al centro. Servirà ai nostri “amici” per far nuove conoscenze, ma servirà senz’altro anche ai loro padroni per conoscere qualcuno di nuovo. “Le interazioni in chat sono in costante crescita a causa dei DPMC e della distanza sociale, quest’app per rispondere a questa esigenza”. Sui social i cartelloni pubblicitari sono già diventati virali. “Cioè fatemi capire: serve ad acchiappare con la scusa dei cani?”, è uno dei commenti che si leggono sui social. Oppure: “Con questa app i cani avranno una vita sentimentale migliore della mia”.