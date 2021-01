Secondo giorno di mandato esplorativo per il presidente Roberto Fico. Ieri la terza carica dello Stato, come richiesto da Sergio Mattarella, ha iniziato un giro di consultazioni con le forze politiche che si sono dette disponibili a sostenere un nuovo governo. Oggi invece incontra le forze minori, ma non per questo meno significative per la stabilità del futuro esecutivo: Maie- Centro democratico-Europeisti, minoranze linguistiche e gruppo Misto. Sono tutte sostanzialmente d’accordo su un punto: serve un terzo governo di Giuseppe Conte, con un accordo programmatico sottoscritto prima tra le forse politiche.

Europeisti e Autonomie: “Programma di legislatura con Conte premier”- “Siamo pronti a un programma di legislatura e la persona giusta per portare avanti questo programma e guidare un governo è Giuseppe Conte”, è la posizione di Ricardo Merlo, sottosegretaio agli Esteri e portavoce del nuovo gruppo, nato proprio durante la crisi. “Abbiamo ribadito al presidente Fico la nostra indicazione: un incarico al presidente Conte in quanto riteniamo che questa sia la garanzia per una soluzione rapida e che possa dare continuità al lavoro portato avanti dal precedente governo, che noi riteniamo particolarmente soddisfacente”, ha invece dichiarato il senatore Gianclaudio Bressa, parlando a nome del gruppo delle Autonomie. Pure Bruno Tabacci spinge per un governo politico guidato da Conte. E siccome Matteo Renzi ha chiesto prima di stilare un accordo programmatico e solo dopo parlare di nomi, il leader di Centro democratico dice che il “programma va definito con Conte quando verrà incaricato, non prima, non funziona così”.

Ora si discute del programma – Il gruppo Misto conclude questo primo giro. Il secondo potrebbe cominciare già nel pomeriggio. Il presidente della Camera sta valutando di tornare ad incontrare le forze di maggioranza per sondare se c’è convergenza sul programma, punto di partenza imprescindibile per rimettere insieme i cocci e ripartire. Italia viva è stata convocata da Fico per lunedì pomeriggio, mentre non è escluso, però, che il presidente della Camera dia il via a questa seconda fase di incontri già nel pomeriggio. Intanto il M5S ha fissato tutta una serie di riunioni con i membri delle varie commissioni parlamentari così da tracciare una serie di punti focali, temi irrinunciabili per un nuovo patto di maggioranza.

Il primo giro – Nel primo giro di incontri Pd, M5s, Leu e Italia viva sembrano aver trovato un punto di incontro sulla necessità di partire da un cronoprogramma scritto che permetta di scandire gli interventi fino alla fine di legislatura. “Che possa togliere tutti gli alibi”, ha detto Matteo Renzi. Facile da dire, meno da realizzare. Anche perché restano sul tavolo tutti gli elementi divisivi su cui Italia viva ha deciso di far scoppiare la crisi di governo e sui quali è necessario trovare un punto di incontro. Le mediazioni sono iniziate e al momento non è escluso un secondo giro di consultazioni per dare il tempo ai partiti di scrivere “il cronoprogramma”. Anche per questo le prossime ore saranno decisive.

CRONACA ORA PER ORA

13.50 – Lunedì i renziani tornano da Fico

La delegazione di Italia viva, secondo quanto si apprende, è stata convocata domani mattina dal presidente della Camera Roberto Fico per un nuovo giro di consultazioni

13.40 – Tabacci: “Governo va definito con Conte quando sarà incaricato”

“Noi riteniamo Giuseppe Conte il punto di equilibrio possibile in questo finale di legislatura. Il programma va definito con Conte quando verrà incaricato, non prima, non funziona così”. Lo ha detto Bruno Tabacci, in rappresentanza di Centro Democratico – Italiani in Europa, al termine delle consultazioni del gruppo Misto della Camera con il presidente della camera Roberto Fico.

13.30 – Tabacci: “Noi per governo politico guidato da Conte

“Noi siamo per un Governo politico, guidato da Giuseppe Conte”. Così il deputato di Centro democratico, dopo le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico, effettuate assieme ai colleghi di Psi e Maie.

13.20 – Nencini: “Ok a Conte ter con programma scritto”

“La delegazione socialista ha sottolineato tre punti: che sia un governo di natura politica, formato sulla maggioranza preesistente allargata a chi vorrà condividere il programma che verrà steso. Stiamo ragionando di un governo da oggi a fine legislatura”. Lo ha detto Riccardo Nencini, in rappresentanza del Psi, dopo la consultazione con il presidente della Camera, Roberto Fico, a Montecitorio. “Potrebbe essere necessario un programma preciso, puntiglioso e nulla vieta che possa essere condiviso e scritto”.

12.20 – Di Maio: “Serve un governo forte e in fretta”

“È stato scelto il momento peggiore per aprire una crisi di governo che sta bloccando il Paese”. Lo ribadisce in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sottolineando che “il bollettino covid ogni giorno ci ricorda che ancora ci sono troppe vittime. La situazione è tutt’altro che rassicurante, anche perché i colossi farmaceutici stanno mettendo a rischio la nostra campagna di vaccinazione”.

“Sarò duro, ma siamo in guerra contro un nemico invisibile che quotidianamente uccide persone e che sta mettendo in ginocchio il comparto produttivo del Paese – scrive Di Maio – In questi momenti serve un esecutivo forte, mentre noi agli occhi del mondo appariamo deboli”.

“Quindi o ci mettiamo in testa che dobbiamo ripartire in fretta con un nuovo governo puntando a sfruttare al meglio i 209 miliardi del recovery – esorta il ministro – oppure le future generazioni piangeranno le follie di una politica che invece di pensare ai problemi degli italiani, litigava per le poltrone”.

11.48 – Unterberger : “Conte ter più attendo alla montagna” –

“Un incontro positivo, nel quale abbiamo ribadito l’importanza di un governo europeista e, in questo quadro, la nostra disponibilità per un Conte Ter. Speriamo davvero che a sostenerlo ci siano tutte le forze che l’hanno fatto finora, con un programma condiviso di fine legislatura.” Così in una nota la Presidente del Gruppo per le Autonomie Julia Unterberger a margine dell’incontro con il Presidente della Camera, cui hanno preso parte anche i senatori Albert Lanièce e Gianclaudio Bressa. “In questo programma noi auspichiamo un impegno strutturale per la montagna che si rifletta già nel recovery plan, con un consolidamento delle risorse e delle misure”.

11.44 – Bressa (Autonomie): “Incarico a Conte. Già oggi incontri su questioni programmatiche”

“Abbiamo ribadito al presidente Fico la nostra indicazione: un incarico al presidente Conte in quanto riteniamo che questa sia la garanzia per una soluzione rapida e che possa dare continuità al lavoro portato avanti dal precedente governo, che noi riteniamo particolarmente soddisfacente – ha dichiarato il senatore Gianclaudio Bressa, parlando a nome del gruppo delle Autonomie dopo il colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico -. Credo che siano previsti già oggi incontri per definire puntualmente le questioni programmatiche”.

10.35 – Causin (Europeisti): “Serve accordo programmatico”

“La nostra delegazione ha ribadito questa mattina al presidente della Camera dei deputati Roberto Fico l’esigenza di ricostituire subito un’azione di governo politico, efficace e di qualità, attorno al presidente Conte per affrontare le priorità che tutta l’Italia richiede. E’ necessario un accordo programmatico con una prospettiva di legislatura al 2023 augurandoci che da questo percorso nasca un governo più forte e più incisivo rispetto al Conte Bis ripartendo dalla credibilità europea del presidente Conte”. Lo sottolinea in una nota il senatore Andrea Causin, ex Fi e ora tra i promotori del neo gruppo di ‘responsabilì ‘Europeistì.

10.24 – Merlo (Maie): “Conte persona giusta, pronti a confrontarci su tutto”

“Siamo pronti a un programma di legislatura e la persona giusta per portare avanti questo programma e guidare un governo è Giuseppe Conte”. Ricardo Merlo parla a nome del gruppo parlamentare “Europeisti – Maie – Centro Democratico” del Senato dopo l’incontro con Roberto Fico nella seconda giornata di consultazioni per la verifica di una maggioranza parlamentare. Gruppo all’interno del quale c’è anche l’ex azzurra Maria Rosaria Rossi, in passato una delle più strette collaboratrici di Silvio Berlusconi, che fa parte anche della delegazione ricevuta dal presidente della Camera. Rossi ha lasciato Forza Italia dopo aver votato la fiducia al governo Conte e contribuito alla nascita del neo gruppo di ‘responsabili’ a palazzo Madama. “Stiamo lavorando già su un programma – ha aggiunto – e sulle questioni che riguardano la pandemia e ci saranno altri incontri con Fico ma sarà lui a informare. Questa crisi politica è lontana anni luce dai problemi reali degli italiani: l’Italia ha bisogno di un governo forte, che lavori su un programma condiviso”.