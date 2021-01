Utilizzava l’auto di servizio dell’Asp di Cosenza per accompagnare amici e parenti in aeroporto, per andare a Salerno e fare acquisti presso il punto vendita di Ikea e anche per portare familiari e persone a lui vicine a pranzi e cene, alcune volte fuori Regione, dove poi pernottava in albergo. Ma non è tutto: oltre al presunto uso “allegro” dell’auto di servizio, i carabinieri del Nas hanno scoperto che il medico ha somministrato indebitamente il vaccino anti Covid19 a suoi amici. Con l’accusa di peculato, su richiesta della Procura di Paola, il gip ha quindi emesso un’ordinanza di misura cautelare interdittiva a carico di un dirigente medico dell’Asp di Cosenza. Si tratta del direttore sanitario dello Spoke ospedaliero di Cetraro-Paola Vincenzo Cesareo, che dirige anche altri uffici sanitari della provincia di Cosenza.

E con i tamponi, secondo gli investigatori guidati dal comandante Vincenzo Pappalardo, si sarebbe spinto anche oltre. Stando alle indagini, coordinate dal procuratore di Paola Pierpaolo Bruni, il direttore sanitario di Cetraro avrebbe sottoposto illegittimamente soggetti a lui vicini a test per l’individuazione virus Sars-Cov2 presso le strutture pubbliche da lui dirette. In sostanza, stando alle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite dai carabinieri, l’indagato si appropriava di presidi medici ospedalieri di proprietà dell’Asp di Cosenza che successivamente dispensava a terzi in virtù dei suoi rapporti personali.

Oltre all’interdizione del medico per 12 mesi disposta dal gip, il procuratore Bruni ha disposto alcune perquisizioni domiciliari e diverse acquisizioni documentali presso gli uffici della pubblica amministrazione. Il direttore sanitario Cesareo è indagato non sono per peculato ma anche per truffa, falso in atti pubblici e turbata libertà nella scelta del contraente, oltre che per ulteriori ipotesi di peculato aventi ad oggetto farmaci e altri presidi medici ospedalieri.