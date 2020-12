C’è un’altra indagine aperta sulla Lega. Questa volta il reato ipotizzato è la truffa ma al momento non ci sono indagati. Ad aprire l’inchiesta è stata la Procura di Milano dopo la denuncia presentata nei mesi scorsi da Matteo Brigandì, ex parlamentare della Lega, storico avvocato del partito e di Umberto Bossi. Al centro della querela l’ormai nota scrittura privata del 2014. All’epoca Bossi era stato travolto dall’inchiesta sui fondi elettorali e Matteo Salvini si era insediato da poco al vertice del Carroccio. Il partito rischiava di dover dare 6 milioni di euro a Brigandì, che rivendicava quella somma come pagamento per 13 anni di lavoro da avvocato della Lega. Per questo motivo il 6 febbraio si sedettero attorno a un tavolo Bossi, Salvini, Brigandì e Stefano Stefani, che all’epoca era il tesoriere del Carroccio. Venne siglata quella scrittura privata che in sintesi serviva da armistizio tra la “vecchia” Lega di Bossi e Brigandì e quella nuova di Salvini. “Io rinunciavo ai 6 milioni di euro e, in cambio, Salvini si impegnava a una serie di azioni volte a garantire che il pensiero politico di Bossi e dei suoi collaboratori non fosse completamente gettato alle ortiche”, è come l’avvocato riassume il senso di quel documento.

In quella scrittura, privata, tra le altre cose si prevedeva che il senatùr dovesse comunque sempre indicare il 20% dei candidati leghisti. Salvini tra l’altro si era impegnato ad azioni volte a garantire “che il pensiero politico di Bossi e dei suoi collaboratori non fosse completamente gettato alle ortiche“. In cambio, tra le altre cose, del mancato versamento di 6 milioni di euro che l’ex storico legale del Carroccio aveva chiesto come compensi arretrati. Come è noto, però, l’attuale segretario della Lega ha cambiato completamente il dna del partito, trasformandolo da una forza a trazione federalisti a una nazionalista. Ed è anche per questo motivo che Brigandì lo ha denunciato per truffa. Reato ora ipotizzato formalmente da un fascicolo d’indagine che è al momento privo di persone indagate. L’inchiesta è stat assegnata al procuratore aggiunto Eugenio Fusco e al pm Stefano Civardi, già titolari del caso Lombardia Film Commission e su presunti fondi neri della Lega: nei mesi scorsi sono finiti agli arresti Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i due revisori contabili per il Carroccio in Parlamento. Alla fine di ottobre del 2019, invece, Brigandì è stato condannato dal tribunale di Milano a risarcire la Lega con un milione e 870mila euro e a 2 anni e 2 mesi di reclusione per patrocinio infedele e autoriciclaggio, perché aveva omesso “di denunciare il proprio conflitto di interessi” in relazione ad un decreto ingiuntivo, emesso nel 2004 ed eseguito nel 2012. Di quella scrittura privata, su cui si basa la denuncia, si era già parlato nel processo all’ex parlamentare leghista. Che ora intende chiedere di essere sentito in procura.