Sono 12.030 i nuovi casi di coronavirus accertati oggi in Italia, frutto di 103.584 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche altri 491 morti: sono più di 65mila dall’inizio della pandemia. Ieri, domenica 13 dicembre, i casi rintracciati erano 17.938 a fronte di 152mila test processati, con un tasso di positività all’11,74%. Oggi il rapporto tra positivi e tamponi resta stabile e si assesta all’11,6%. Rispetto a lunedì scorso ci sono 1690 contagi accertati in meno (erano 13.720 con 111.217 test effettuati): una settimana fa il tasso di positività era al 12,3%.

In terapia intensiva oggi sono ricoverati 3.095 pazienti: il bollettino del ministero della Salute segnala 138 pazienti che sono entrati nei reparti di rianimazione. Il saldo tra ingressi e uscite comunque segna un -63. Come da consuetudine del lunedì, aumentano invece i ricoverati in area medica: oggi sono 27.765, 30 in più rispetto a ieri. Sono comunque oltre 2.700 in meno rispetto a sette giorni fa. Le persone che attualmente hanno il virus in Italia sono più di 675mila.

Il Veneto resta ancora la regione con più casi accertati: sono 2.829 a fronte di 9.228 tamponi processati. Una settimana fa, lunedì scorso, i nuovi contagi erano 2.550 con un numero di test praticamente identico (9.263). Solo altre 3 regioni restano sopra i mille contagi giornalieri. C’è l’Emilia-Romagna, con 1.574 nuovi positivi frutto di 10.517 tamponi. Poi il Lazio che registra 1.315 nuovi contagi su 13.565 tamponi. Infine la Campania: 1.088 nuovi casi accertati, ma anche 15.472 tamponi processati, il numero più alto di test effettuati oggi da una regione. La Lombardia infatti ha processato solamente 11.317 tamponi e anche per questo motivo oggi torna sotto i mille casi giornalieri: 945 nuovi contagi. Resta però, insieme ancora al Veneto, la regione dove ci sono più ingressi in terapia intensiva: 21 in un giorno. Poi c’è la Puglia con 17, seguita da Lazio (15), Sicilia ed Emilia-Romagna (12), dove oggi si registra anche il maggior numero di decessi: 73 in 24 ore.