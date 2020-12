Giuseppe Conte vuole il confronto con le forze di maggioranza, “singolarmente” e “collettivamente” per capire “che fondamento hanno questo critiche e che istanze rappresentano”. Mentre Matteo Renzi (anche oggi) ha ribadito le sue minacce all’esecutivo, e questa volta lo ha fatto dalle colonne di El Pais, il premier al termine del consiglio Ue ha parlato del suo piano per superare le “fibrillazioni“: “Ci sono istanze critiche, ci confronteremo, è doveroso confrontarci”, con “Italia Viva e con gli altri“, perché “per andare avanti abbiamo bisogno di determinazione e fiducia reciproca, le sfide sono troppo complesse per affrontarle in modo diverso”. Sono ore cruciali, sia sul fronte europeo che su quello italiano, e mentre le decisioni sul Recovery plan si fanno sempre più imminenti, per il premier diventa fondamentale ricomporre il quadro dell’esecutivo. Tanto che le parole pronunciate poco prima da Sergio Mattarella, suonano quanto mai come una spinta: “Contro il virus servono serietà e unità. Non disperdere le opportunità dei fondi Ue”, ha detto.

Conte, sollecitato dai giornalisti, ha parlato di un consiglio Ue storico perché ha sbloccato finalmente il veto di Polonia e Ungheria sul Recovery fund. E ha detto di essere consapevole che l’Italia, per andare avanti, ha bisogno dell’appoggio di tutte le forze di governo: “Io ho la piena responsabilità e consapevolezza di questo incarico”, ha detto, “e sono pienamente edotto del fatto che andrò avanti con la fiducia di ogni forza di maggioranza e di tutte le forze complessivamente”. E in questo senso, come già anticipato dopo l’attacco arrivato da Renzi nell’Aula del Senato, cercherà un confronto con i singoli partiti. “Il Paese merita risposte”, ha detto. Ma il Paese rischia il voto anticipato? A questa domanda, il premier ha replicato ricordando gli eventi in programma nel 2021, come il G20, la Cop 26, il Global health summit, eventi che “non si possono affrontare se non c’è da parte di tutti piena convinzione, determinazione, convergenza verso l’obiettivo che non può che essere il bene dell’Italia”.

Restano i nodi della spartizione dei fondi e della cosiddetta task force per il Recovery fund: Italia viva, e in parte anche il Pd, sostengono che sia mancato il corretto coinvolgimento, anche se come scrive il Fatto quotidiano oggi, ci sarebbero state ben 16 riunioni di confronto. Conte ad ogni modo, lo ha detto anche dopo il voto sul Mes in Parlamento e alla luce delle accuse di Renzi, si è detto disposto ad aprire un nuovo tavolo di confronto: “Ben vengano tutte le proposte per migliorare la capacità amministrativa dello Stato” sul Recovery Plan. “Quello che va chiarito è che questa struttura non vuole e direi non può esautorare i soggetti attuatori dei singoli progetti, che saranno amministrazioni centrali e periferiche. Noi però abbiamo bisogno di una cabina di monitoraggio, altrimenti perderemmo soldi”.

Per quanto riguarda i tempi del Recovery, Conte ha detto: “E’ un Consiglio Ue che si può definire storico, è un altro passo avanti per rendere concreto il programma di risorse” del Recovery Fund. “Abbiamo raggiunto questo risultato senza rinunciare a nessuno dei nostri principi, abbiamo ribadito il principio dello stato di diritto”. Sulle ratifiche nazionali del Recovery Fund “il clima è molto buono, anche da Paesi che sono stati più diffidenti. Non c’è stato nessun segnale di nervosismo, non ci aspettiamo un cammino irto. Ragionevolmente sarà difficile che potremo partire prima di febbraio”.

Intanto, sullo sfondo ma neanche tanto, continuano i toni distensivi tra il presidente del Consiglio e il leader del Carroccio. Proprio mercoledì in Senato c’è stato un breve colloquio tra i due. E oggi Conte, proprio durante la conferenza stampa, ha detto: “Ieri il senatore Salvini mi ha inviato un messaggio, mi ha chiesto disponibilità al confronto, io gli ho detto come già in altre occasione che il tavolo di confronto del governo con l’opposizione resta sempre aperto. Ci confronteremo con la Lega e con le altre forze di opposizione”.