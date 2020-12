Incredibile ma vero, Harry e Meghan sono riusciti a far arrabbiare ancora una volta la Famiglia Reale. Anche oltreoceano, i duchi del Sussex (ormai ancora per poco, anzi pochissimo) se ne inventano una al giorno, finendo puntualmente per fare qualche sgarbo alla Corona. L’ultima è l’istituzione da parte della coppia dei premi “Sussex”, che Harry e Meghan assegneranno assieme a una commissione da loro presieduta a individui, charity e aziende che, in base a quanto specificato dai documenti consegnati alcuni giorni fa in tribunale, si sono distinti “in campo benefico, nell’educazione, nella scienza, nella giustizia razziale, nell’egualità di genere, nell’ambiente, nei diritti dei giovani, nella salute fisica e in quella mentale”.

Peccato che sia esattamente ciò che fa la regina Elisabetta con la sua celebre honours list, assegnando tutti gli anni due volte l’anno delle onorificenze a personalità selezionate (lo fa anche in The Crown 4, quando consegna in via straordinaria la medaglia d’oro a Margaret Thatcher, ndr). Non solo, anche il principe Carlo assegna annualmente i suoi Prince’s Trust Awards. Ecco quindi spiegato perché a Londra sono iniziati subito i malumori e, come riferiscono i tabloid britannici, è trapelato subito il malcontento della Famiglia Reale.

Non solo, a infastidire la Corona è stato anche il fatto che l’annuncio di questa iniziativa che rientra tra i progetti che Harry e Meghan stanno mettendo a punto per il lancio della loro Fondazione Archwell sia arrivato proprio in concomitanza con la partenza di William e Kate per un cruciale (e già contestato) viaggio in treno attraverso tutta la Gran Bretagna, quasi a volergli rubare la scena.