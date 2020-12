Da domenica 6 dicembre, il principe William e Kate Middleton dormono in letti separati. Tranquilli, non c’è aria di crisi nella coppia ma piuttosto, dietro a questa decisione, si cela un motivo molto particolare. I Duchi di Chambridge hanno intrapreso infatti un viaggio di tre giorni a bordo del Royal Train attraverso tutta la Gran Bretagna, per salutare i sudditi alle prese con la pandemia da coronavirus e i problemi economici. Un modo per far sentire la vicinanza della Famiglia Reale in questo periodo complicato e per fare gli auguri di Natale all’insegna della massima sicurezza anti-Covid. Ma se William e Kate saranno sempre insieme di giorno, di notte dovranno dormire in letti separati perché il treno “reale”, allestito nel 1842, prevede cabine con con letti singoli.

Una nuova avventura per Kate Middleton e il principe William, alle prese con questa soluzione temporanea: in tre giorni percorreranno circa 2000 chilometri, tra Inghilterra, Scozia e Galles, incontrando il personale sanitario impegnato in prima linea contro il coronavirus, gli insegnanti e i lavoratori del mondo dello spettacolo che per l’occasione hanno organizzato per loro dei momenti di intrattenimento.

Il tutto muovendosi con il royal train che la regina Elisabetta ha prestato loro per l’occasione: un vero “Buckingham Palace” su rotaia, voluto nel 1942 dal principe Alberto, che convinse l’allora regina Vittoria a diventare la prima reale a viaggiare in treno, novità assoluta per l’epoca. Dotato di nove carrozze decorate con vernice d’oro a 23 carati e addobbate con sete e rasi, il royal train ha anche un ristorante da 12 posti e diverse suite private con vasca da bagno.