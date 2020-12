La Formula 1 resta in Bahrain per il secondo appuntamento sul circuito di Manama, questa volta per il Gp di Sakhir, il penultimo in calendario. Non cambia solo il nome del Gran premio ma anche la pista su cui si corre: rispetto a domenica scorsa, infatti, le curva passano da 15 a 11 e la lunghezza si riduce da 5,4 a 3,5 chilometri. In pratica, si correrà seguendo il tracciato esterno del circuito: meno curve, molta più velocità.

Cambiano anche gli interpreti: con Lewis Hamilton fuori per Covid, per gli avversari si presenta un’occasione importante per vincere almeno un Gran premio. In qualifica il più bravo di tutti è stato il compagno Valtteri Bottas, che ha preceduto di appena 26 millesimi George Russel, il pilota inglese che la Mercedes ha richiamato dalla Williams proprio per sostituire il 7 volte campione del mondo. Terza la Red Bull di Max Verstappen, un altro che spera in un acuto. L’obiettivo invece è il podio per la Ferrari di Charles Leclerc, autore di un’altra prova superlativa che gli è valsa il quarto posto in griglia.

Quinto scatterà Perez davanti a Kvyat, a seguire Ricciardo e Sainz, Gasly e Stroll. Al via anche due debuttanti: la Williams a sua volta ha scelto di dare una chance a Jack Aitken, pure lui inglese. Al posto di Romain Grosjean sulla Haas siederà invece Pietro Fittipaldi, nipote del due volte campione del mondo Emerson Fittipaldi.

Gli orari e la diretta tv

Per non perdersi il penultimo appuntamento del Mondiale bisognerà collegarsi più tardi del solito: il Gran premio infatti si correrà in notturna, con le vetture che sfrecceranno sulla pista illuminata. La gara sarà trasmessa in diretta solo su Sky: il via è alle ore 18.10 (Sky Sport 1 e Sky Sport Formula 1, canale 207). Per vedere il gp in chiaro invece bisognerà invece aspettare un’ora in più: l’appuntamento su Tv8 è per le ore 19. Ecco il riepilogo:

Sky: ore 18:10

Tv8 (differita): ore 19:10