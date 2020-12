Dopo lo spaventoso incidente a Romain Grosjean il mondiale di Formula 1 prova un altro brivido. Il pilota di F1 Lewis Hamilton è risultato positivo al coronavirus. Lo scrive la Fia sugli account social ufficiali: il pilota campione del mondo della Mercedes ha avuto la conferma del contagio dopo i test obbligatori precedenti il Gran Premio di Sakhir. Hamilton è al momento in isolamento: lievi i sintomi. Salterà quindi questo Gran Premio.

Dopo l’incidente al collega il pilota su Twitter aveva scritto: “Sono così grato che Romain stia bene. Il rischio che corriamo non è uno scherzo, per chi di voi dimentica che mettiamo in gioco la nostra vita per questo sport e per ciò che amiamo fare”. Domenica nel carnet Hamilton, insaziabile e vorace come sempre, aveva aggiunto l’ennesima vittoria nella giorno in cui Grosjean era riuscito a uscire vivo e quasi indenne da una palla di fuoco e da una vettura spezzata in due. Il Gp aveva vissuto momenti drammatici che avevano fatto slittare il via di almeno 45 minuti. Hamilton non ha perso la concentrazione e ha gestito la gara.

“Lewis è stato testato tre volte la scorsa settimana e ha dato ogni volta un risultato negativo, l’ultimo dei quali è stato domenica pomeriggio sul circuito internazionale del Bahrain come parte del programma di test standard del fine settimana di gara. Tuttavia, si è svegliato lunedì mattina con sintomi lievi ed è stato informato allo stesso tempo che un contatto prima dell’arrivo in Bahrein era successivamente risultato positivo. Lewis – informa una nota della scuderia Mercedes – ha quindi effettuato un ulteriore test e ha dato un risultato positivo, confermato da un nuovo test. Lewis ora è in isolamento in conformità con i protocolli Covid-19 e le linee guida delle autorità sanitarie pubbliche in Bahrain. A parte i sintomi lievi, per il resto è in forma e sta bene, e l’intera squadra gli manda i suoi migliori auguri per una pronta guarigione”. Il suo sostituto verrà annunciato in settimana.