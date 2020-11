Il decreto Ristori quater atteso in consiglio dei ministri domenica inserirà i codici Ateco degli agenti di commercio tra quelli che hanno diritto ai contributi a fondo perduto dell’Agenzia delle Entrate. Lo anticipa in un’intervista alla Stampa il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, che conferma come sia rinviato a gennaio l’auspicato intervento a favore di tutte le attività che hanno subito perdite di fatturato nell’ultima parte dell’anno, a prescindere dal colore della zona di appartenenza e dalla “lotteria” dei codici Ateco. Leggi Anche Allestitori di fiere, fornitori di ristoranti e negozi di fiori: le storie di chi rimane fuori dai ristori per colpa della lotteria dei codici Ateco

Questo “intervento di ristoro perequativo”, chiesto più volte dal Movimento 5 Stelle, dovrà attendere il prossimo anno sia perché è probabile che serva un ulteriore scostamento di bilancio sia “perché da qui a fine anno l’Agenzia delle entrate è in grado di gestire ulteriori pagamenti per un numero limitato di casistiche aggiuntive”. L’Agenzia ha concluso la predisposizione dei versamenti per le attività che avevano già avuto gli aiuti a fondo perduto in estate e ora deve iniziare a gestire le richieste di chi non aveva fatto domanda sulla base del decreto Rilancio.

Intanto iniziano a circolare le bozze del decreto, i cui contenuti sul fronte fiscale sono stati anticipati venerdì da una nota del Tesoro. Per tutti i soggetti “esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020“. Solo per quelli con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 il termine è prorogato al 30 aprile 2021. Lo stesso termine varrà a prescindere dalla diminuzione del fatturato per i soggetti non interessati dagli Isa che rientrino nella lista dei codici Ateco che hanno diritto ai ristori e abbiano sede in zona rossa, oltre che ai ristoratori nelle zone arancioni. Per i soggetti che applicano gli Isa e rispettano i requisiti resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dal decreto Rilancio e dal Ristori bis. Problema: c’è il rischio che le attività delle regioni che domenica passeranno da rosso ad arancione non abbiano diritto allo slittamento automatico ma debbano dimostrare il calo dei ricavi.

I contribuenti in ritardo con le rate delle cartelle esattoriali avranno tempo fino al primo marzo del 2021 per mettersi in regola. Arriva poi uno stop alle ganasce del fisco e anche alle altre procedure esecutive (dal pignoramento al fermo amministrativo) se il contribuente presenterà o ha presentato una domanda per chiedere una dilazione dei propri debiti per comprovate difficoltà economiche a pagare. Il blocco non riguarderà le procedure già attivate ma scatterà subito dopo la presentazione della domanda che il contribuente farà per ottenere la dilazione.