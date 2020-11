Alessandra Amoroso è stata tra le protagoniste del primo appuntamento pomeridiano del sabato di “Amici di Maria De Filippi”. La cantante era presente per festeggiare assieme ad altri colleghi (da Elodie a Giordana Angi) il ventennale del programma. La Amoroso ha vinto l’ottava edizione del talent show e prima di proporre il suo successo “Immobile” ha ringraziato Maria De Filippi e Rudy Zerbi.

Ma l’ex professore di canto storico di “Amici”, Luca Jurman in carica dal 2007 al 2011, è rimasto stupito dal fatto che non sia stato citato dalla cantante. “Io di quella persona nutro bellissimi ricordi, già non so spiegarmi la sua sparizione avvenuta di colpo anni fa, non ho fatto altro che lottare per lei e il suo talento, come per molti altri, che devo dire? – ha spiegato sui social l’ex professore – Hanno persino tolto su YouTube il suo ingresso, dove nella presentazione si sentiva dire da Maria ‘fortemente voluta da Luca Jurman, che la descrive come la nuova …etc’. Mah, forse mi conviene sorridere, forse un giorno qualcuno riuscirà a guardarmi in faccia e darmi le giuste spiegazioni”.

Immediata la replica della diretta interessata: “Ciao Maestro, mi dispiace per questo commento e non so cosa sia successo comunque ti dico: grazie per avermi voluta sin dal primo giorno, per avermi fatto passare momenti meravigliosi e per avermi sostenuta sempre. Sensazioni ed emozioni che porto nel cuore al di là del tempo passato! Ti abbraccio forte”. Jurman ha ringraziato: “Grazie Ale!!!! Io ci sono sempre”. Chiuso così l’incidente diplomatico.