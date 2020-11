Siamo abituati a vederli come dei teneri orsacchiotti, e in parte lo sono per davvero. Ma quando si tratta di conquistare una femmina, i panda possono essere molto aggressivi. A filmare per la prima volta il violento rituale di corteggiamento che ha coinvolto 3 esemplari in via di estinzione è stata una troupe che ha girato un episodio della serie PBS Nature, dopo aver trascorso 3 anni a seguire i panda giganti delle montagne Qinling in Cina. Il video mostra due maschi in competizione per una femmina che assiste alla scena su un albero di bambù. La femmina però sembra non essere interessata, tanto che si allontana dai suoi pretendenti. C’è un maschio che riesce a prevalere sull’altro, risultando il vincitore della competizione. Entrambi i corteggiatori seguono la femmina che si allontana in attesa che entri in calore.

La competizione è lunga e sorprendentemente aggressiva, con combattimenti e ruggiti feroci. A volte, i maschi tengono persino la femmina “in ostaggio”. I panda femmine sono fertili solo per pochi giorni, quindi la competizione tra i maschi è piuttosto intensa. “Non è stato visto niente di simile prima d’ora”, dice la voce narrante del filmato. Gli scienziati ritengono che la rivalità fra i maschi aiuti a innescare l’ovulazione nelle femmine. Questo spiegherebbe ad esempio perché l’accoppiamento naturale è così raro negli zoo.

Una settimana dopo, la femmina cede finalmente alle avance ed è stata avvistata mentre si accoppiava con uno degli sfidanti, quello più giovane. “La giovinezza ha vinto”, dice il narratore. “Annusa, lecca il terreno e sbava. È entrata in calore ed è finalmente pronta”, aggiunge. Poi, si accoppiano in quello che gli animali ritengono un angolo discreto. I panda sono in genere creature solitarie, attaccate a un’area. Ma durante la stagione degli amori, tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, viaggiano per diversi chilometri al giorno in cerca del partner. Iniziano anche ad emettere versi sorprendenti. “I loro richiami fanno eco a tutta la montagna”, spiega il regista Jacky Poon. “Questo è uno dei modi principali in cui seguiamo i panda in natura”, aggiunge.

All’inizio di quest’anno una coppia di panda si è accoppiata con successo per la prima volta in uno zoo di Hong Kong. Ad aprile, Le Le e Ying Ying dell’Ocean Park Zoo di Hong Kong, “sono riusciti ad accoppiarsi naturalmente per la prima volta in assoluto”, ha riferito lo zoo in una nota. A causa della pandemia, Ocean Park è chiuso al pubblico dalla fine di gennaio. Le Le e Ying Ying sono arrivati al parco nel 2007 e dal 2010, quando si sono iniziati a fare i primi tentativi, non si sono mai accoppiati. Fino a quest’anno. “Il successo del processo di accoppiamento naturale oggi è estremamente eccitante per tutti noi, poiché la possibilità di una gravidanza tramite l’accoppiamento naturale è maggiore rispetto all’inseminazione artificiale”, spiega Michael Boos, direttore esecutivo delle operazioni zoologiche e della conservazione. Lo zoo sta ora monitorando attentamente Ying Ying e i cambiamenti comportamentali per vedere se potrebbe essere incinta.