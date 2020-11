Prima o poi doveva succedere. Dopo aver girato in lungo e largo senza mascherina, Matteo Salvini è stato multato: 280 euro più spese di spedizione postale. Una cifra che il leader della Lega ha pagato, insieme al segretario regionale del Carroccio in Campania Nicola Molteni. La multa era stata elevata per il mancato uso della mascherina in occasione di un comizio a Benevento lo scorso 25 agosto. L’ex ministro dell’Interno era la campagna elettorale per le regionali in Campania. In quell’occasione Salvini, Molteni e altri dirigenti locali della Lega incontrarono simpatizzanti del partito in via Traiano senza indossare la mascherina.

Il comportamento fu subito criticato dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che annunciò una sanzione per il mancato uso del dispositivo di protezione individuale dopo le ore 18 e in presenza di assembramento, multa poi effettivamente elevata dalla Polizia locale. “Appare evidente, dalle foto sui social e sui giornali locali, come non ci sia stato alcun rispetto delle norme: mancanza dell’obbligo della mascherina dopo le ore 18, a seguito delle ordinanze regionali e comunali in Campania ed a Benevento, e disordinato assembramento“, diceva l’ex leader dell’Udeur. “Un comportamento – continuava Mastella – in totale spregio alla normativa, che obbliga tutti dalle ore 18 in poi a indossare le mascherine anche all’aperto e in circostanze di potenziali assembramenti”. In seguito alla manifestazione, la Polizia municipale ha avviato, con l’ausilio di foto e immagini video, l’identificazione anche di coloro che si sono raggruppati intorno a Salvini, senza essere muniti di mascherina. E’ quindi arrivata la multa, pagata regolarmente oggi.