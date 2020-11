La regina Elisabetta come non l’avete mai vista prima. La sovrana è apparsa in pubblico indossando la mascherina per la prima volta dallo scoppio della pandemia di coronavirus. L’occasione è stata una cerimonia commemorativa che si è svolta a Londra presso l’Abbazia di Westminster prima della Remembrance Sunday dell’11 novembre, il giorno in cui il Regno Unito rende omaggio a coloro che hanno perso la vita in guerra.

“La Regina ha celebrato il centenario della sepoltura del Milite Ignoto questa settimana all’Abbazia di Westminster, in un tributo personale prima della Remembrance Sunday”, ha detto in una nota Buckingham Palace. Si ritiene che la mascherina nera, che era bordata di bianco, sia stata realizzata da Angela Kelly, consigliera personale e curatrice della Regina, che disegna molti dei suoi abiti. Nei giorni scorsi è emerso che anche il principe William, il secondo in linea al trono, è risultato positivo al Covid-19 nell’aprile del 2020, come ha reso noto la Bbc.