Il momento più difficile della vita di Stefano Bettarini risale sicuramente al primo luglio 2018, quando il figlio 22enne Niccolò – avuto dall’ex moglie Simona Ventura – è stato aggredito a coltellate, calci e pugni fuori da una nota discoteca milanese, dove aveva passato la nottata con un gruppo di amici. I quattro aggressori poi sono stati condannati a pene tra i 5 e gli 8 anni di carcere.

“Di solito spengo il telefono di notte, lo metto in modalità aereo quando loro non dormono da me. – ha spiegato Bettarini -. Mi sono venuti a suonare a casa per dirmi ‘Tuo figlio è stato accoltellato’. Una notizia del genere ti sfonda”. Maria Teresa Ruta, da mamma, comprende lo stato d’animo del nuovo inquilino: “Un genitore poi si sente sempre in colpa”.

Bettarini pur essendo d’accordo ha poi ha puntualizzato: “Ho fatto sempre tutto che potevo fare per loro. Non mi sento di essere un padre non presente. Solo loro sanno la verità. L’importante è non avere rimorsi, certo potevo fare di più ma ho fatto tutto quello che potevo fare e lo rifarei. Spesso si parla dei figlioli e dei sensi di colpa per la separazione ma non c’è una vittima o uno che soffre di più o di meno”.

E poi ancora: “Ti dico la verità, ho fatto sempre tutto quello che potevo fare per loro. I miei figli hanno avuto tanto amore anche dai nonni, dagli zii. Sicuramente tutti soffrono nelle separazioni, ma io mi sono quasi annullato per loro. Quando venivano da me d’estate, non mi facevo le vacanze, ho sempre scelto prima loro. Poi da fuori uno può vedere e giudicare ma mi metto anche nei panni di lei (Simona Ventura, ndr) che spesso si è sentita in colpa perché quando succedono quelle cose ti chiedi perché, e poi hai paura che accada di nuovo. Ti fai mille domande e poi sei sotto schiaffo dei riflettori”. I rapporti tra i due ex oggi sono ottimi. Stefano Bettarini e la Ventura si sono sposati 1998, anno in cui è nato Niccolò, mentre Giacomo è nato nel 2000. Si sono separati nel 2004, mentre il divorzio è arrivato nel 2008.