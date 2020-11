Scintille nella casa del Grande Fratello Vip tra Enock Barwuah e Adua Del Vesco. Tutto è iniziato a causa dell’idea del fratello di Mario Balotelli di mettere in scena tra i coinquilini una sorta di “Uomini e Donne”, cosa che non è piaciuta affatto all’attrice siciliana.

“Far in modo che Pierpaolo ed Elisabetta chiarissero di fronte a voi, magari può aver messo in imbarazzo Pierpaolo. Io in quella situazione non avrei voluto chiarire…”, ha detto quindi Adua Del Vesco. E Pierpaolo Pretelli si è schierato con lei: “Mi sentivo gli occhi addosso, avrei voluto avere i miei tempi per parlare”. Considerazioni che non sono piaciute però ad Enock: “Adesso mi incazz***. Mi vuoi far passare per quello che non sono, io non sono andato sul personale. Era per ridere”, ha detto rivolgendosi ad Adua che, in tutta risposta, è scoppiata a piangere.

“C’è un misunderstanding. Lei non voleva farti apparire per quello che non sei”, ha tentato allora di spiegare Pretelli. Ma per mettere fine alla disputa c’è voluto l’intervento del Grande Fratello: “Ragazzi mettete il microfono, Enock!”, ha detto la voce fuori campo, chiudendo così la questione.