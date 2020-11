Ma l’autocertificazione d’ora in poi servirà o no? Sono in tanti a chiederselo, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Dpcm. Nel testo del nuovo decreto non si cita mai del modulo, anche se scrive che durante il coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5 “gli spostamenti” dovranno essere “motivati da comprovate esigenze“. E quali documenti potrebbero convalidarle, se non proprio l’autocertificazione? D’altra parte il documento utilizzato durante il lockdown è tornato obbligatoria da un paio di settimane in Campania, Lazio e Lombardia per uscire di casa durante il “coprifuoco“. E nel resto del Paese? Secondo la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, il modulo potrebbe non servire. “Per il momento non c’è stata un’indicazione sulla necessità dell’autocertificazione per gli spostamenti”, risponde interpellata alla trasmissione Tutta la città ne parla di Radio 3, “So che il presidente Conte non era favorevole ad andare in questa direzione. Ne comprendo le ragioni. Mi domando però come coloro che sono stati esentati da alcuni divieti potranno dimostrarlo”.

Nel ultimo Dpcm, valido dal 5 novembre fino al 3 dicembre, l’autocertificazione, come detto, non viene mai nominata. Ma vale lo stesso per Campania, Lazio e Lombardia, dove ad oggi, fino al 24 novembre e al 14, rimane vigente l’obbligo di presentarla, se si è in giro durante il coprifuoco? Considerando che le ordinanze regionali in materia di Covid-19, se più restrittive, sono superiori alle norme nazionali, probabilmente l’obbligo di autocertificazione resta in vigore fino alle date stabilite. Il modulo, pubblicato il 22 ottobre dal ministero dell’Interno, è scaricabile dal portale del Viminale (link qui). Mentre per il resto d’Italia è difficile dire se l’autocertificazione servirà o meno. Ad oggi l’unica certezza è che il ministero non ha diffuso un nuovo modulo. Leggi Anche Autocertificazione, il modulo per spostarsi in Lombardia, Lazio e Campania durante il coprifuoco