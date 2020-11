Franco Oppini ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, nella puntata in onda il 3 novembre, è stato protagonista di un vero e proprio scivolone. Commentando alcune relazioni in corso all’interno della casa del Grande Fratello Vip si è lasciato andare a una frase infelice, per molti omofoba: “Ci sono delle strane coppie, qualcuna normale non c’è, donne che si baciano…”. La padrona di casa è intervenuta prontamente: “Oppini o non ti invito più in televisione volendoti bene o ti metto un bavaglio“.

“Cosa c’è di poco normale in due donne che si baciano, non so come fare con te. Oppini padre fuori dalla casa del Grande Fratello sei squalificato, la busta nera nera”, ha aggiunto la D’Urso in diretta. “Esco io al posto di mio figlio“, ha detto l’attore con il sorriso cercando di fare un passo indietro dopo la frase pronunciata. Suo figlio Francesco proprio nella casa più spiata d’Italia aveva pronunciato nei giorni scorsi frasi sessiste: “A Verona la violentano“, aveva detto riferendosi a Dayane Mello mentre parlando di Flavia Vento con Tommaso Zorzi aveva affermato: “Una come lei rischi di ammazzarla di botte. Guarda che quelle così, io credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di alzare le mani”.

Parole a cui sono seguite le scuse ma non la squalifica dal gioco: “Sono indignato e anche amareggiato. Tu Barbara sai quanto io e Alba abbiamo cercato di dargli un’educazione di un certo tipo, con dei valori importanti e sicuramente questo è un errore e uno sbaglio enorme. Chiedo scusa addirittura io, anche per mio figlio. Hanno deciso di non espellerlo, ma comunque non ci sono scusanti, forse avranno tenuto conto del comportamento precedente. Quando Francesco uscirà vorrò parlargli da uomo a uomo”, ha dichiarato Oppini nel corso del suo intervento Pomeriggio 5.