In un lungo intervento su Vogue, la supermodella Emily Ratajkowsky, 29 anni, annuncia la sua gravidanza: è infatti incinta del primo figlio, avuto dal produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard, sposato in gran segreto due anni fa

“Quando io e mio marito diciamo agli amici che aspettiamo un bambino, prima ci fanno le congratulazioni e poi subito ci chiedono: cosa desiderate, un maschio o una femmina?”. In un lungo intervento su Vogue, la supermodella Emily Ratajkowsky, 29 anni, annuncia la sua gravidanza: è infatti incinta del primo figlio, avuto dal produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard, sposato in gran segreto due anni fa. I due hanno scelto di non rivelare il genere del bambino: “Quando ce lo chiedono rispondiamo che non lo sapremo finché non avrà diciotto anni e sarà lui, o lei, a farcelo sapere”.

Ma attenzione: Emrata non si riferisce al sesso biologico assegnato alla nascita, ma al genere in cui il figlio si identificherà crescendo. Sono due concetti spesso usati come sinonimi, ma in realtà distinti: il primo è legato all’anatomia, il secondo alla psicologia e al contesto socio-culturale. Ci sono persone che non si riconoscono nel genere associato al loro sesso biologico e adottano un’identità “non binaria”, fluida o transgender (cioè che si identifica con il genere opposto al proprio sesso). Ecco perché la coppia spiega che anche loro, come genitori, aspetteranno di saperlo da lui, o da lei. “Tutti si mettono a ridere quando lo diciamo, ma le possibilità dell’identità sono molto più complesse dei genitali con cui nascerà”. E aggiunge: “La verità è che non abbiamo idea di chi – non cosa – stia crescendo nella mia pancia. Chi sarà questa persona? Di chi saremo genitori?”

Questa domanda è anche il titolo del cortometraggio con la modella ha annunciato la sua gravidanza al mondo: un video girato per Vogue da Lena Dunham, scrittrice, regista e attivista, nonché grande amica della coppia. “Per me era importante che potesse essere presente senza filtri, in modo autentico – ha spiegato – qualcosa di cui potesse orgogliosa anche tra 50 anni”.