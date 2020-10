Scintille tra Melania Trump e la pornostar Stormy Daniels. Tutto è iniziato con la pubblicazione di alcune conversazioni private della First Lady da parte di una sua ex collaboratrice e ora è arrivata la replica, plateale e lapidaria, su Twitter di Daniels. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa, Stephanie Winston Wolkoff, una socialite di New York ex amica di Melania ed ex membro del suo staff alla Casa Bianca, ha pubblicato l’audio di una conversazione privata avuta con la moglie del presidente Usa che parla di una donna additandola come “porno mignotta”: “Se vai su Google, leggerai che Annie Leibovitz ha fatto un servizio fotografico a quella porno mignotta, sarà su ”Vogue” sarà in uno dei prossimi numeri”, dice Melania nella registrazione diffusa su Mea Culpa , un podcast presentato da Michael Cohen, ex avvocato e fixer di Donald Trump. E quando Wolkoff le chiede chiarimenti su chi si riferisca, lei replica: “Stormy,”.

E se dalla Casa Bianca non sono arrivati commenti né smentite agli audio pubblicati, non si è fatta invece attendere la reazione della diretta interessata, Stormy Daniels. “Anche se non sono stata pagata per il sesso (fatto con Trump, ndr) e quindi tecnicamente non sono una ‘prostituta’, preferisco essere definita così ogni giorno piuttosto che essere lei”, ha twittato la pornostar che ebbe una relazione clandestina con il miliardario nel 2006, quando era da poco sposato con Melania e il loro figlio Barron era appena nato. Poi l’affondo contro Melania: “Tu hai venduto la tua fi*a e la tua anima… e io sono dalla parte della legge. Continua a parlare di me. Ah, a proposito, mi piacciono le tue nuove te**e. Perché non pubblichi (altre) foto nuda?”.