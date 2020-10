"A 56 anni Lenny Kravitz è ancora un Dio del rock e un padre divorziato che va davvero d’accordo con la sua ex. Non ha scelto di andare in isolamento, ma questo l’ha solo reso più forte"

Jeans a vita bassa, petto nudo con addominali in vista e tavola da surf sotto il braccio, mentre incede sulla sabbia bianchissima di un’isola caraibica. A 56 anni Lenny Kravitz è ancora un’icona sexy, forse oggi più che mai, come dimostra l’entusiasmo che ha scatenato sui social questa sua foto pubblicata in copertina sull’ultimo numero di Men’s Health. “A 56 anni Lenny Kravitz è ancora un Dio del rock e un padre divorziato che va davvero d’accordo con la sua ex. Non ha scelto di andare in isolamento, ma questo l’ha solo reso più forte”, si legge sulla rivista.

Nell’intervista, il rocker racconta come ha vissuto la sua quarantena da solo, proprio lì alle Bahamas dove è stato immortalato: “A marzo ho lasciato la mia casa a Parigi per trasferirmi alle Bahamas pensando che sarei rimasto lì per qualche giorno. Poi ha iniziato a circolare il Coronavirus e sono rimasto bloccato sull’isola di Eleuthera, con una borsa da weekend, per cinque mesi e mezzo“. Nell’isola, l’artista era da solo in compagnia di due cani, ma sembra che l’isolamento non gli abbia pesato: “Quando vengo qui faccio sempre questa vita, potrei starci altri cinque mesi, anche cinque anni”, ha detto.