“Ebbene sì sono un sovversivo: in Russia alcuni passaggi di ‘Fuori dal gregge’, il mio duetto con Alan, sono ritenuti dai media, tra cui la Tass, troppo estremi. Parole come gregge e la pecora in maschera antigas del video non hanno passato le maglie della promozione e sono stati interpretati dai media come sovversivi”. Così Pupo denuncia su Facebook la difficoltà che sta incontrando in Russia la promozione di ‘Fuori dal gregge’, il suo duetto con il cantante russo Alan.

‘Fuori dal gregge’ è un brano cantato dai due artisti nei rispettivi idiomi ed è uscito venerdì scorso 18 settembre in Russia. La canzone piena di metafore e dai toni chiaramente ironici e provocatori così come il video di animazione che l’accompagna, sottolinea la necessità di affrontare insieme, come unica via, la battaglia contro il Covid. “Mi conoscete – sottolinea Pupo su Facebook – metafore, ironia e provocazione sono la base del mio lavoro“.