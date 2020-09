L’attore di Hollywood ha condiviso sui social la foto con gli ex colleghi della serie cult che ha appena festeggiato i 30 anni dalla messa in onda nel lontano 1990. Andrà in onda il 26 novembre uno speciale dedicato alla reunion con canti, balli e qualche sorpresa

Una foto, l’annuncio e l’appuntamento in tv con uno speciale nel giorno del Ringraziamento in America, il 26 novembre. I fan della serie tv cult “Willy, il principe di Bel-Air” sono al settimo cielo perché il protagonista Will Smith ha pubblicato la foto della reunion del cast, a sorpresa, scrivendo: “Oggi sono esattamente 30 anni da quando ha debuttato ‘The Fresh Prince of Bel-Air‘ – scrive Will Smith sui social – Quindi stiamo facendo qualcosa per tutti voi. Presto arriverà una vera reunion della famiglia Banks su HBO Max! RIP James”. Il ricordo finale è per l’attore James Avery, che interpretava zio Philip, scomparso il 31 dicembre 2013. Nella foto, oltre a Will Smith, ci sono colleghi e colleghe: Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Aunt Viv No.2), Alfonso Ribeiro (Carlton) e DJ Jazzy Jeff.

La serie tv ha debuttato il 10 settembre 1990 ed è andata in onda sulla NBC. Il giovanissimo Will Smith (all’epoca ventenne) era il protagonista assoluto e interpretava il simpatico Willy, cresciuto nella periferia di Filadelfia che poi si trasferisce dalla sorella della madre, in uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles a Bel Air. La serie è andata in onda per sei stagioni fino al 20 maggio 1996, lanciando di fatto Will Smith come uno degli attori più promettenti di Hollywood.

Con la foto pubblicata da Smith, HBO Max dunque ha annunciato uno speciale con tutto il cast che andrà in onda il 26 novembre e che vedrà tutti gli ex protagonisti della serie tv riuniti tra canti, balli e tantissimi aneddoti inediti. Non è tutto perché Will Smith sarà il produttore di un reboot – di due stagioni – della serie che debutterà nel 2021 sulla nuova piattaforma in streaming della NBC Peacock.