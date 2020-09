Crescono i nuovi casi di coronavirus in Italia, che oggi sfiorano i 1600: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 1.597, oltre 150 in più rispetto a ieri (1.434). Lo segnala il bollettino del ministero della Salute, secondo cui il totale dei contagi tocca quota 283.180. Mentre aumentano i casi, diminuiscono leggermente i tamponi: 94.186, poco meno di duemila meno di ieri. Diminuiscono le vittime: 10, a fronte dei 14 di ieri, per un totale di 35.587 vittime dall’inizio della pandemia.

Ma l’indicatore che si guarda con più attenzione è la situazione dei ricoveri ospedalieri in aumento, con 1836 persone (+58) e in particolare quella delle terapie intensive: 164 pazienti (+14). Balzo in avanti per gli attualmente positivi: 35.708, di cui 33.708 sono in isolamento domiciliare (+902). Aumentano i guariti e dimessi: 613 contro i 471 di ieri, per un totale di 211.885 persone.

Esattamente come ieri, solo la Valle d’Aosta si conferma a zero nuovi casi: l’incremento più netto anche oggi si registra in Lombardia con 245 nuovi positivi, segue la Campania con 180. Sopra i cento contagi giornalieri anche Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Liguria e Sicilia.

Per avere un termine di paragone, lo scorso giovedì (3 settembre) erano stati registrati 1.397 nuovi casi di contagio – duecento in meno – e 10 decessi, ma con circa duemila tamponi in meno (92.790).