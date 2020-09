Sono 1.397 i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.326 di ieri. Frenano i tamponi, tornati a quota 92.790 dopo gli oltre 102mila effettuati ieri. Altre 10 persone affette dal virus sono decedute. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i dati diffusi dal ministero della Salute confermano il trend in aumento: i cittadini ricoverati in terapia intensiva arrivano a quota 120 (+11), mentre sono 1.505 i ricoverati con sintomi, in crescita rispetto ai 1.437 di ieri. Una tendenza ribadita nelle scorse ore anche da fondazione Gimbe, secondo cui nell’ultima settimana le presenze in terapia intensiva sono cresciute del 62%.

La Regione con il maggiore incremento di positivi è ancora una volta la Lombardia (+228), seguita dalla Campania (+193) e dal Lazio, alle prese con 154 casi in più. Nessun territorio può dirsi a contagio zero. Due i contagi registrati in Molise, quattro in Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano. In totale gli attualmente positivi sono 28.915, di cui 27.290 si trovano in isolamento domiciliare. I dimessi o guariti nelle ultime 24 ore sono 289. Tutti numeri che portano a 272.912 il totale dei casi da Covid-19 individuati nel nostro Paese dall’inizio della pandemia, mentre i decessi arrivano a 35.507. Dei 10 morti registrati oggi, uno è avvenuto in Lombardia, uno in Piemonte, uno in Toscana, poi un altro in Liguria, nel Lazio e tre in Puglia. Un decesso anche in Sicilia.

Con 14.077 tamponi effettuati oggi, la Lombardia arriva a 1.008.369 casi analizzati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Rispetto a ieri, però, il numero di test qui è calato di circa 3mila unità. Stessa situazione in Veneto, dove si è passati da oltre 17mila tamponi a 13mila. Balzo nella provincia di Trento: in 24 ore sono stati analizzati 2.317 kit, molti di più se confrontati con gli 803 di ieri.