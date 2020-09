“Mi preoccupai quando la vidi saltare giù dal letto più volte durante la notte per mettere le scarpe dritte e sistemare i vestiti in un certo modo. È sempre stata metodica”

Sua Maestà l’ossessivo compulsiva. Secondo quanto riportato su The Royal Governess, il libro di Wendy Holden nelle librerie del Regno Unito da pochi giorni, sbuca la testimonianza di un’istitutrice, tal Marion Crawford, che svela un segreto reale mica da ridere sulla regina Elisabetta. “Metteva in fila sia le matite quando studiava, che i piatti in sala da pranzo. Le chiesi perché lo facesse e mi rispose che così si sentiva al sicuro, ma non sono riuscita a capire di cosa avesse paura”. Capito? Elisabetta da piccina si sentiva più serena e tranquilla solo quando tutto attorno a lei era in ordine. Come darle torto? Beh, scontando il fatto che esiste una fila di cortigiani che in pochi istanti possono mettere in ordine qualsiasi cosa per lei, Elisabetta piccolina che sistema matitine e piattini è uno di quei dettagli che nemmeno The Crown.

“Le chiesi di cosa avesse paura, ma proprio mentre stava per rispondermi entrò sua madre”, ha spiegato la Crawford che addirittura nei primi anni Cinquanta, come riportano i tabloid inglesi, aveva già descritto il cosiddetto “disturbo” reale: “Mi preoccupai quando la vidi saltare giù dal letto più volte durante la notte per mettere le scarpe dritte e sistemare i vestiti in un certo modo. È sempre stata metodica”, scriveva l’insegnante già settant’anni fa.

Agli onori dell’ufficialità – ma cosa mai è davvero ufficiale per gli Windsor al di là del protocollo? – la patologia non è mai stata registrata come tale, mentre la passione per l’ordine e la disciplina di Elisabetta è diventato storicamente uno di quei particolari che fanno tanto bisogno di fiction riparatrice. Lagiornata tipo della regina fin dagli anni in cui era ragazza è pressappoco questa: sveglia alle 7.30, radio accesa suToday (BBC 4), tazza Early Gray Tea, bagno nella vasca, vestizione e incombenze quotidiane.