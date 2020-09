“Tesò se andate in Sardegna e non avete due lire al pizzo cazzi vostri”. L’influencer Andrea Melchiorre, risultato positivo al Covid durante una vacanza in Sardegna, continua la quarantena in Costa Smeralda. E da lì, da un appartamento con spiaggetta privata, continua ad aggiornare i followers sul suo isolamento. Proprio ieri l’ex volto di “Uomini e Donne” ha aperto un dibattito sugli affitti degli appartamenti.

L’influencer ha chiesto ai suoi followers se dev’essere lo Stato ad accollarsi il pagamento delle due settimane in più nell’appartamento in caso di positività al Covid o se dev’essere una spesa a carico dell’inquilino. Insomma, se una persona non è in grado di pagare al proprietario l’affitto extra del periodo della quarantena, come fa? Ci sono aiuti da parte dello Stato? Ci sono rimborsi? Una questione che ha aperto un lungo dibattito. “Io penso che le spese debbano essere a carico dell’inquilino, anche se non è chiara la situazione”, ha spiegato qualche ora più tardi, quando più persone cominciavano a storcere il naso, specificando che non si stava riferendo alla sua situazione. Ma questo non è bastato a frenare le risposte come quella di una sua seguace che gli ha scritto: “Se andate in Sardegna e non avete due lire al pizzo cazzi vostri”. Non si è fatta attendere la risposta del ragazzo: “La coppa per ignoranza e frivolezza la do a questa ragazza qui, davvero complimenti”.

Solo qualche giorno fa Melchiorre, sempre lui, era finito al centro della polemica per aver creato una cartella in evidenza, su Instagram, chiamata “Covid” (ora trasformata in “Quarantena”). Come se fosse il suo reality personale sulla quarantena. Lui a “Ogni Mattina”, su Tv8, si era giustificato così: “Sfruttare l’onda mediatica di un contagio o di un tampone positivo per fare pubblicità, no. Sono contrario anch’io, fondamentalmente. Però l’influencer, quello che fa, è semplicemente raccontare la sua quotidianità. Almeno io parlo nel mio caso. Le storie le facevo sia prima che adesso”. Adriana Volpe, la padrona di casa del programma, gli aveva risposto così: “Ne potete raccontare perché tutto sommato state bene e siete asintomatici, perché sennò voglio vedere se facevate gli stessi post o le stesse storie se vi trovavate in ospedale. A qualcuno infastidisce, per non dire a molti…”.