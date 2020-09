Melania Trump rompe il silenzio sull’uscita del libro Melania and Me – The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady di Stephanie Winston Wolkoff, sua ex amica e confidente, oggi definita dalla first lady “un’insicura e una disonesta”. Il suo commento è affidato a una nota di Stephanie Grisham, il suo capo di gabinetto: “Chiunque registri segretamente chi da lei stessa viene definita miglior amica è per definizione disonesta”, afferma. “Sfortunatamente è una donna profondamente insicura“.

Nel libro, tra le altre cose, Melania viene descritta come una donna lucida, pragmatica con una determinazione d’acciaio ma spesso anche brusca e ruvida con i suoi collaboratori. La ex modella, terza moglie del presidente Trump, viene descritta come una persona a cui non piace ricevere ordini o farsi mettere i piedi in testa da chicchessia, tantomeno dal tycoon o – peggio ancora! – da sua figlia Ivanka.

L’autrice sostiene che l’intera famiglia Trump è corrotta, avvezza alle truffe e all’imbroglio: le prove sarebbero state raccolte da Stephanie Winston Wolkoff durante il periodo di consigliera della first lady alla Casa Bianca. Intervistata dalla Abc alla vigilia dell’uscita del libro Melania and Me, Wolkoff ha affermato di collaborare con gli inquirenti che indagano sui possibili reati finanziari legati alla cerimonia dell’Inauguration Day del 2017, quando Trump si insediò alla Casa Bianca. “Tutti – ha detto – devono sapere cosa questa presidenza sta facendo, e cosa sta facendo la macchina della propaganda dietro a quest’uomo alla Casa Bianca”.