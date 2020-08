"La metà dei miei amici di Bologna che sono tornati dalla Sardegna hanno il coronavirus e giustamente se ne stanno a casa. Ci sono delle persone famose tornate dalla Sardegna che, lo so per certo, hanno preso il Coronavirus. Erano in compagnia di altre persone non famose che sono risultate positive", così l'ereditiera in alcune Instagram stories

“Non ho più parole”. Elettra Lamborghini se la prende con quei personaggi famosi che, nonostante una vacanza in Sardegna e un gruppo di amici risultato completamente positivo al Covid-19, rifiutano di sottoporsi al tampone e continuano a portare avanti la loro vita come se nulla fosse. L’ereditiera lo ha raccontato sulle sue stories di Instagram: “La metà dei miei amici di Bologna che sono tornati dalla Sardegna hanno il coronavirus e giustamente se ne stanno a casa. Ci sono delle persone famose tornate dalla Sardegna che, lo so per certo, hanno preso il Coronavirus. Erano in compagnia di altre persone non famose che sono risultate positive e, quindi, tutte le persone di quel gruppo automaticamente lo dovrebbero aver preso. Ma loro che fanno? Non stanno facendo il tampone, non fanno un cazzo. Si rifiutano di fare il tampone e vanno in giro…”.

“Poi, oh, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sbagli durante questo Covid ne abbiamo fatti tutti… ma un po’ di buon senso”, ha aggiunto la voce del brano estivo “La Isla”, che durante le scorse settimane era stata attaccata sui social per essersi esibita in alcuni locali della movida davanti a centinaia di persone ammassate. Poche ore prima del provvedimento del governo sulla chiusura delle discoteche, lei aveva deciso di fare un passo indietro interrompendo il suo tour: “Ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti”, aveva detto in quell’occasione.

Ora fervono i preparativi del matrimonio con il dj olandese Afrojack, che si svolgerà il 6 settembre sul lago di Como. Saranno delle nozze diverse dal solito. Per partecipare alla cerimonia, ha spiegato Elettra, bisognerà essersi sottoposti a un tampone: “Chiederò a tutti gli invitati di sottoporsi a un tampone massimo tre giorni prima dell’evento. Non sono contenta di chiederlo ma sarà così”.