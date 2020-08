Come prevedibile, l'ennesimo scivolone sulla geografia ha provocato una pioggia di commenti ironici. “Ocean? In Sardegna? Mi sa che sei un po’ confusa", ha scritto un utente. E poi: “Il famoso oceano di Sardegna... e 5 milioni di pecore a seguire l'ignoranza in bikini”

Il mar mediterraneo, per Giulia De Lellis, diventa oceano. Questa è soltanto l’ultima gaffe dell’influencer romana. Stavolta l’inciampo è arrivato su Instagram, dove l’ormai ex fidanzata di Andrea Damante ha pubblicato una foto con il mare della Sardegna alle sue spalle. “Ocean air. Salty hair” (“Aria oceanica, capelli salati”) è stata la caption. Come prevedibile, l’ennesimo scivolone sulla geografia ha provocato una pioggia di commenti ironici. “Ocean? In Sardegna? Mi sa che sei un po’ confusa“, ha scritto un utente. E poi: “Il famoso oceano di Sardegna… e 5 milioni di pecore a seguire l’ignoranza in bikini”, “Si chiama mare”, “Zia però stai in Sardegna, non in California”, “Vai a studiare”.

C’è da dire che Giulia De Lellis non ha mai nascosto le sue carenze in geografia. Quando ha partecipato al “Grande Fratello Vip”, per esempio, era convinta che l’Africa avesse una capitale e che fosse l’Egitto, ma anche che il Canada non ne avesse una. Tra errori, gaffe e sfondoni senza giustificazione, l’influencer (adulata da 5 milioni di persone sui social) si è resa spesso protagonista di uscite del genere. Come quando ha detto che Sole e Luna sono pianeti o quando ha definito l’America una città. Le tre caravelle di Colombo? Per lei sono la Nina, la Pinta e la Rossa. Il Nabucco? “È la musica che hanno fatto per La Bella Addormentata”. L’America? È stata ‘inventata’ nel 1942.

Così, mentre i suoi followers si chiedono quale sarà la sua prossima gaffe, Giulia De Lellis continua le sue vacanze in Sardegna lontano da Andrea Damante. Dopo una rottura, un’altra: la coppia ci aveva riprovato dopo un periodo di tregua, ma secondo le loro ultime dichiarazioni avrebbero preso di nuovo strade separate: “Siete preoccupati per me ma sto benissimo. Non è perché sto in Sardegna, allora sto in fin di vita (…) Che angoscia, tutto quello che sto leggendo, tutto quello che mi mandano, tutto quello che mi dicono e che mi scrivete pure voi! Sto cercando di non perdere il controllo. Ho già anticipato la data di ritorno in città”, ha detto l’influencer.