Attraverso i social, influencer, attivisti aziende e cittadini raccontano progetti, speranze e obiettivi concreti per un Paese più sostenibile: tra i testimonial anche l'attore Alessandro Gassmann, il gruppo musicale Eugenio In Via Di Gioia e la conduttrice Licia Colò

Dovevano esserci anche i suoi amici a manifestare per l’ambiente, e invece Potito Ruggiero, 12 anni, si è trovato da solo nella piazza di Stornarella, un piccolo paese nel Foggiano. “Ci sono rimasto male”. La sua testimonianza, però, non è passata inosservata: anzi, è diventata una delle voci della campagna sulla sostenibilità ambientale del Parlamento europeo “Voglio un pianeta così“. Artisti, attivisti, imprenditori e cittadini comuni diventati “green influencer” raccontano sui social “il pianeta che vogliono”: più attento alle energie rinnovabili, alla qualità dell’aria, con cittadini più consapevoli dei danni ambientali causati dai cambiamenti climatici.

C’è Alessandro Gassmann, che chiede all’Europa di agire in maniera “più determinante e determinata” per le generazioni future, e invita i ragazzi a far “sentire la loro voce”. C’è la top model Bianca Balti, che dice di volere “un pianeta dove la preservazione di Venezia sia più importante degli interessi delle navi da crociera, dove si pensi a lungo termine e non al beneficio immediato”. E lancia l’appello: “Ricordatevi dell’ambiente quando andare a votare”. Tra i testimonial anche Lorenzo Baglioni, la webstar Klaus-Tudor Laurini (in arte Klaus), il gruppo musicale Eugenio in via di gioia, oltre al divulgatore scientifico Mario Tozzi e alla conduttrice Licia Colò.

Ma il progetto ospita anche le storie di tanti cittadini che ogni giorno si impegnano per rendere più ‘verde’ un pezzettino di pianeta: come il nonno “plastic-free”, Pasquale Di Marco, che quotidianamente raccoglie la plastica che trova sulla spiaggia. Oppure i “viaggiatori ecologici‘” Valentina La Cara ed Edoardo Manza, che a bordo del loro camper girano l’Italia raccontando il loro stile di vita sostenibile (e ripulendo le varie tappe dai rifiuti). Tra le start up impegnate per l’ambiente, come Too Good To Go, l’app contro lo spreco alimentare o Vaia, filiera solidale che da alberi abbattuti dal maltempo crea prodotti i cui proventi sono usati per ripiantare altri alberi.

La campagna racconta la percezione che gli italiani hanno delle tematiche ambientali e descrive realtà e progetti del nostro Paese. L’obiettivo è diffondere consapevolezza e sensibilizzare sui temi del cambiamento climatico e dello spreco di risorse, ma soprattutto “dare il buon esempio”, ispirando tutti a compiere un gesto – piccolo o grande – per la salvaguardia del pianeta. Tutti possono partecipare alla campagna, condividendo sui social storie di sostenibilità, desideri, o piccoli consigli pratici per la vita di tutti i giorni. Rigorosamente con l’hashtag #vogliounpianetacosì.