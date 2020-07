L’incubo Covid-19 si abbatte sul calcio europeo. Il Siviglia nella giornata odierna ha comunicato che un membro dello staff della prima squadra è risultato positivo al coronavirus. Il club spagnolo la prossima settimana, giovedì 6 agosto, dovrà affrontare la Roma negli ottavi di finale di Europa League. Come previsto dal protocollo della Liga, il Siviglia ha annullato tutti gli allenamenti e provveduto a sanificare il centro sportivo: il rischio però è che ci siano altri casi di Covid tra i calciatori e in quel caso la sfida con i giallorossi non si potrebbe giocare. Tutto il personale presente nel centro sarà sottoposto a due tamponi, di cui uno è già risultato negativo per tutti. Il pericolo però resto e non riguarda solo l’Europa League ma anche la Champions: Mariano Díaz, attaccante del Real Madrid, è risultato positivo ai test. La sfida tra i Blancos e il Manchester City è in programma il 7 agosto.

A far tremare il calcio europeo è la Spagna, dove il contagio ha ripreso vigore e ha già coinvolto anche il pallone. L’esempio è la surreale vicenda del Fuenlabrada, il club che era arrivato a La Coruña per giocare l’ultima giornata di Segunda División ma che è stato messo di corsa in quarantena in albergo dopo che i test prepartita avevano rivelato la presenza di 11 contagiati. A rischio c’è la partita della Roma, ma anche il Napoli deve giocare contro il Barcellona in Champions, mentre l’Inter attende un’altro club spagnolo, il Getafe, sempre negli ottavi di Europa League. Per quanto riguarda i giallorossi, il Siviglia comunica che “ha in programma di tornare all’allenamento, individualmente e con tutte le misure applicabili, domani pomeriggio, a condizione che i risultati del secondo test effettuato tornino negativi“.