“Le frasi di De Luca, per il contenuto e per come le ha dette, non mi appartengono per nulla, né appartengono al sentimento di grande umanità del popolo meridionale. Io oggi voglio parlare un linguaggio di unità nazionale. Il presidente De Luca, invece, è divisivo. Il suo linguaggio non mi appartiene e a tratti è anche volgare dal punto di vista politico“. Sono le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenendo a “L’aria che tira estate” (La7), a proposito delle dichiarazioni pronunciate dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca (‘A Milano non si sono fermati e poi si sono fermati a contare migliaia di morti’).

E aggiunge: “Il presidente De Luca è stato divisivo anche durante il lockdown. Ha pensato che i campani stessero in casa perché lui minacciava il lanciafiamme e invece i campani sono stati responsabili e molto bravi, a cominciare dai più giovani. Chi voterò alle elezioni regionali in Campania? Sicuramente non voterò De Luca, questo è chiaro. Siamo eticamente e politicamente incompatibili“.