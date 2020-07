Il 15 luglio scorso il rapper si è esibito allo stabilimento Gilda On The Beach di Fregene per un evento privato. Quindi non un concerto vero e proprio e nessuna pubblicità per evitare il caos fuori dalla location. Ma un gruppo di ragazzini presenti allo stabilimento, molti senza mascherina, hanno creato assembramenti sotto il palco ed è intervenuta la polizia

Sfera Ebbasta è stato il protagonista di un evento privato che si è tenuto mercoledì 15 luglio scorso – come riporta il sito Fregene online – allo stabilimento “Gilda On The Beach” di Fregene. Quindi non un concerto vero e proprio, ma solo una piccola esibizioni per poche persone. L’evento non è stato minimamente pubblicizzato proprio per evitare che si creasse il caos fuori dal locale. Appena il rapper ha iniziato a cantare però un gruppo di ragazzini, presenti nello stabilimento, sono accorsi sotto il palco, molti senza mascherine, creando di conseguenza assembramenti.

La circostanza è stata notata dal commissariato di Fiumicino, diretto da Catello Somma, che era già in azione nella zona con una pattuglia per controllare che nessuno violasse le norme anti Covid-19. Il sindaco della città, Esterino Montino, ha diramato direttive dure e precise per evitare che si creino situazioni “pericolose” di contagio dentro e fuori i locali, come riporta Fanpage: chi viola le norme “rischia fino a 25 giorni di chiusura e una multa da 600 euro”. I poliziotti del commissariato di Fiumicino hanno, dunque, disposto la chiusura per cinque giorni dello stabilimento balneare “Gilda On The Beach” , oggi ha già riaperto ed è operativo.