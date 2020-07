“Tu sei vera, coraggiosa e tosta“. Così scrive mamma Michelle Hunziker commentando la foto pubblicata da Aurora Ramazzotti qualche ora fa su Instagram e diventata già un simbolo. Quello scatto senza filtri né ritocchi dimostra proprio il coraggio di una ragazza di ventitré anni nel mostrarsi con i brufoli e le imperfezioni del viso, sul social network che vive di immagini belle, bellissime, che ritraggono soggetti sempre perfetti, risaltando la finzione a scapito della realtà. “Anche io gioco la mia parte ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa. E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono”, ha scritto Aurora lanciando un messaggio forte sopratutto per le tante ragazze che soffrono il confronto con i modelli proposti dai social.

E mamma Michelle la supporta: “La verità nella vita paga sempre. Tu sei vera, coraggiosa e tosta… ma nel contempo, sensibile e profonda come pochi. La questione pelle si risolverà e tu la stai affrontando come va affrontata, come un passaggio nella tua vita che si risolverà. Questo crea empatia e non fai sentire sole le persone che in questo momento affrontano la stessa cosa là fuori. Essendo tua madre conosco bene la tua anima, amore mio… sei bellissima dentro e fuori, non ce n’è! Ti amo”.

Il post di Aurora Ramazzotti ha raccolto oltre 340mila like in poche ore, ma anche tantissimi commenti di sostegno. Goffredo Cerza, il fidanzato, le scrive: “Sei la più bella del mondo, amore mio”. Paola Di Benedetto invece commenta così: “Sei bella bella”. E poi ancora Cristiana Capotondi e Tiziano Ferro: “La tua bellezza rimane innegabile da sempre. E non sto parlando di canoni estetici. Quel tuo cuoricino pesa tre quintali, e posso dirlo perché l’ho visto crescere”.