“Voglio che tutti sappiano che non sono tutte vere le cose orribili che sono state dette su di me”. Thomas Markle come non l’abbiamo mai sentito. Proprio lui, il chiacchierato papà della duchessa di Sussex, Meghan, racconterà tutta la sua verità in un documentario esclusivo (“Meghan Markle – La storia di un padre”) disponibile in streaming dal 21 luglio sulla piattaforma TvSerial.it. Papà Thomas non ha contatti con la figlia dai burrascosi giorni precedenti al Royal Wedding del 2018, quando Meghan e il Principe Harry sono convolati a nozze nel castello di Windsor. Da lì, il silenzio. Ma non sui giornali, dove sono state scritte fin troppe pagine sulla vicenda. Secondo le indiscrezioni, alla “Duchessa” non sarebbero andate giù le interviste rilasciate alla stampa da suo papà e un finto “rubato” messo in scena con un paparazzo in cambio di denaro

Ora lui taglia corto: “Mi vedranno quando verrò sepolto. Non credo che al momento siano entusiasti all’idea di vedermi o di parlare con me”. Nel corso del documentario Markle Senior, 75 anni con un passato da direttore delle luci di Hollywood, prova a raccontare un punto di vista differente sui gossip sulla Famiglia Reale attraverso immagini esclusive provenienti dal suo archivio personale.

Non mancano i retroscena sul rapporto che lo legava all’attrice protagonista di “Suits”, che da poco ha rinunciato al ruolo di Altezza Reale assieme al marito Harry. Così ha scoperto di star per diventare nonno: “Ero seduto nella mia auto, in attesa di attraversare il confine, e ho sentito la buona notizia. Meghan era incinta. Il che sembra quasi uno scherzo quando lo racconti alla gente. L’ho saputo dalla radio. Questa è mia figlia che parla di mio nipote. Avrà un nipote mio. Non ne sento parlare al telefono, ne sento parlare alla radio”.