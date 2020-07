A dare la notizia è TvBlog, spiegando che il religioso "è diventato un personaggio dopo i suoi video su YouTube in cui faceva il suo lavoro o meglio la sua missione, quella cioè di spiegare la religione in un percorso chiaro ad un pubblico vasto, anzi vastissimo come quello del web"

La prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe vedere protagonista nella Casa più spiata d’Italia anche un prete. Proprio così. Don Alberto Ravagnani, parroco e insegnante di religione di Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, ha partecipato al provino per la quinta edizione del reality in versione vip. A dare la notizia è TvBlog, spiegando che il religioso “è diventato un personaggio dopo i suoi video su YouTube in cui faceva il suo lavoro o meglio la sua missione, quella cioè di spiegare la religione in un percorso chiaro ad un pubblico vasto, anzi vastissimo come quello del web. Complice il lockdown ha infatti usato internet, lui un sacerdote, per diffondere la parola di Dio e lo ha fatto, data anche la sua giovane età, in un modo molto accattivante, veloce e fresco adatto ad un pubblico, quello dei giovanissimi, lontano da certi meccanismi del mondo della Chiesa cattolica, radicati da millenni”.

Non solo, don Alberto è diventato molto polare nelle ultime settimane anche per il battibecco avuto con Fedez. Il cantante fa infatti riferimento alla piaga della pedofilia all’interno della Chiesa nel suo ultimo brano, “Roses”, e il sacerdote gli aveva replicato dicendo che la pedofilia va combattuta ma che non è una macchia di tutta la Chiesa, dando il via così ad un botta e risposta social.