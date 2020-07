Sì, perché la sovrana tra poco partirà per le tradizionali vacanze estive nella sua tenuta di Balmoral, in Scozia, e poi tornerà di nuovo a Windsor fino a fine anno, così da proseguire l'isolamento imposto come misura di sicurezza per evitare il contagio da coronavirus

Buckingham Palace sembra ormai una reggia fantasma. Da mesi non vi abita più nessuno e i suoi grandi saloni e corridoi restano chiusi, con solo il personale di servizio a togliere la polvere. La regina Elisabetta si è trasferita infatti assieme al principe Filippo e al suo staff di 22 persone nel castello di Windsor e non si sa se e quando farà ritorno a Londra. Sì, perché la sovrana tra poco partirà per le tradizionali vacanze estive nella sua tenuta di Balmoral, in Scozia, e poi – secondo i tabloid britannici – tornerà di nuovo a Windsor fino a fine anno, così da proseguire l’isolamento imposto come misura di sicurezza per evitare il contagio da coronavirus.

Tutto questo però sta avendo delle pesanti conseguenze economiche sulle finanze reali: con i palazzi chiusi ai visitatori causa Covid, il Lord Ciambellano, che ne è l’amministratore, ha stimato una perdita per quest’anno pari a 70 milioni di euro. Che si tradurrà in licenziamenti (su base volontaria), congelamento degli stipendi e revisione delle pensioni. E “ache quando le restrizioni saranno allentate – ha scritto in un documento interno visionato dal Daily Telegraph – il distanziamento sociale e le mutate abitudini di viaggio implicheranno che il numero dei visitatori sarà verosimilmente ridotto per diversi anni”. Basti pensare che quest’anno, invece dei preventivati 85 milioni di euro, ne sono entrati in cassa solo 15.