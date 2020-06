Il fotografo che ha immortalato i due ai Parioli e intervenuto durante la trasmissione Un Giorno da Pecora: "La foto è stata scattata in un noto quartiere di Roma, i Parioli, in cui la coppia era a cena con il padre di lui. Hanno cenato tranquillamente, poi hanno portato a spasso il cane di Giulio, che si chiama Browning"

Da una parte Belen e Stefano De Martino, dall’altra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Due ex e una coppia appena formata. O forse no? La politica e l’attore pare si frequentino da tempo ma solo qualche giorno fa il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, li ha “beccati” mentre si scambiavano un bacio per le vie di Roma. E il paparazzo che ha scattato è intervenuto durante la trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora: “La foto è stata scattata in un noto quartiere di Roma, i Parioli, in cui la coppia era a cena con il padre di lui. Hanno cenato tranquillamente, poi hanno portato a spasso il cane di Giulio, che si chiama Browning. Nel salutarsi si sono baciati”. E quando i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro hanno chiesto se sia trattato di un bacio passionale, il fotografo risponde: “Se lo sia stato non lo possiamo dire perché non ne abbiamo la prova certa”. I due, sicuramente, sembravano fidanzati: “Ma si. Sono due belle persone”.

E il paparazzo continua: “la notizia noi (fotografi e paparazzi, ndr) l’abbiamo saputa da un po’ di tempo, ma questi personaggi sanno come comportarsi. Ma magari si frequentano da tempo”. In molti sui social hanno parlato di foto poco spontanee. Non resta che aspettare per vedere se spunteranno altre immagini della coppia.