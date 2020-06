Tutto è iniziato con due casi registrati in magazzino, che ha portato alla sua chiusura ma non a quella del resto dello stabilimento, che ha continuato a lavorare. Ma il contagio è andato oltre: dai tamponi effettuati tra il personale sono state trovate decine di infezioni. Per l’esattezza un malato di Covid-19 – che è stato ricoverato – e altre 44 persone asintomatiche ma positive al virus. Succede nello stabilimento Roveri del corriere Bartolini, in via Cerodolo a Bologna: dopo i due magazzinieri risultati infetti da coronavirus due giorni fa e la relativa chiusura del magazzino, il lavoro nel resto dell’azienda è andato avanti.

Da qui, scrive Il Resto del Carlino, il dubbio che quel ‘cluster’ iniziale – primo stadio di diffusone del contagio – potesse estendersi e diventare focolaio. Un timore che ha spinto l’azienda a testare a tappeto anche il resto del personale, trovando altri 45 infetti. E ora i controlli, scrive Repubblica, sono stati estesi a anche ad altri dipendenti, che possono essere venuti a contatto coi positivi, e alle loro famiglie ed è possibile che nei prossimi giorni emergano altri casi di infezione.

Il caso Bartolini Roveri resta monitorato e seguito dall’Ausl, così come dal Comune e dall’assessorato alla Sanità e il direttore delle Malattie infettive del Sant’Orsola Pierluigi Viale, sentito da Repubblica, invita a tenere alta la guardia: pur riconoscendo che l’esperienza di questi mesi ha reso possibile individuare il focolaio fin all’inizio, avverte che “quando si passa da una fase pandemica a una endemica, il virus circola sotto traccia e può scoppiare un incendio”.