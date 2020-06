L’Unità di Crisi della Regione ha effettuato uno screening a tappeto tra gli abitanti degli ex palazzi Cirio: su 727 tamponi effettuati, i positivi sono 43. Ma i mediatori culturali avvertono: "Non tutti si sono sottoposti al test". Molti hanno fatto perdere le proprie tracce scappando di notte: i residenti del comune casertano ora controllano i varchi. Nella guerriglia un agente è rimasto ferito in modo lieve

1 /13 Schermata 2020-06-25 alle 18.03.14

Lanci di sedie dai balconi, finestrini delle auto sfondati a sassate con le targhe mostrate a mo’ di trofeo. Capannelli di persone che tentano di sfondare il cordone sanitario da entrambe le parti, tra urla e spintoni. Cresce la tensione sotto i palazzi Ex Cirio di Mondragone, da lunedì zona rossa per la scoperta di un focolaio Covid: questa mattina un gruppo di bulgari residenti nel quartiere popolare del casertano è uscito in strada per protestare, violando di fatto l’obbligo di quarantena. Le forze dell’ordine sono riuscite a riportare dentro le persone, ma il sindaco Virgilio Pacifico denuncia “un inaccettabile atto di insubordinazione“. Nella zona infatti sono già stati individuati 43 positivi, ma molti sono impossibili da rintracciare o perché ufficialmente non vivono negli stabili o perché si sono allontanati. E i residenti del comune casertano denunciano una fuga continua dai palazzi, tanto che le strade, da questa mattina, sono pattugliate dall’esercito. Ma non è bastato per fermare la guerriglia: ci sono almeno duecento persone di fronte alle case popolari della zona rossa, e un agente è rimasto leggermente ferito dal lancio di pietre e oggetti.

Il focolaio: 727 tamponi, 43 positivi – Nella zona, alla periferia di Mondragone, vive una nutrita comunità bulgara, che – come ha spiegato il sindaco Virgilio Pacifico – dallo scorso 9 giugno era stata sottoposta a test sierologici “nell’ambito del progetto Demetra della Asl” e “tutti i test praticati erano risultati negativi“. Ma con la fine del lockdown e con l’arrivo della stagione del raccolto “molta manovalanza bulgara è arrivata a Mondragone, con il coincidere di un’impennata del virus anche in Bulgaria. Abbiamo segnalato questa cosa alle autorità”. Il 22 giugno, dopo la scoperta dei primi casi, è stato disposto l’isolamento domiciliare per i 700 abitanti dei palazzi cosiddetti Ex Cirio. Fino al 30 giugno, quindi, impossibile entrare o uscire dalla zona: ma molti hanno violato il divieto scappando nottetempo. L’Unità di Crisi della Regione Campania, dopo uno screening a tappeto nella zona rossa, in serata ha comunicato i risultati: dei 727 tamponi esaminati dal 20 giugno a oggi, quelli risultati positivi sono 43. “Non tutti coloro che risiedono qui sono venuti – spiega un mediatore culturale bulgaro chiamato in supporto – anche perché l’esame è stato fatto su base volontaria. Ho telefonato a molte persone per convincerle a farsi il test ma mi hanno attaccato il telefono in faccia”. Il problema è che decine – se non centinaia – non sono censite perché non hanno alcun contratto di affitto, ma vengono “ospitate” in nero da connazionali. Molti hanno fatto perdere le tracce anche per timore di perdere il lavoro: la maggior parte della comunità bulgara che vive nei palazzi ex Cirio lavora in campagna, spesso sfruttata dai caporali, alcuni dei quali vivono negli stessi stabili.

Le tensioni tra italiani e bulgari – Le proteste hanno accesso le tensioni la comunità bulgara e i residenti italiani. Un bulgaro ha lanciato una sedia dal proprio balcone, contro i gruppi di italiani, che, a loro volta, hanno risposto lanciando pietre e sfondando i finestrini delle auto dei bulgari parcheggiate. Poi hanno mostrato le targhe delle vetture a mo’ di trofeo. Alcune decine di cittadini hanno bloccato la Domiziana, la strada statale di Mondragone, con le transenne da cantiere, e presidiando uno dei varchi di accesso agli ex Palazzi Cirio. Alcuni italiani hanno tentato di ‘sfondare’ il cordone sanitario, ma sono stati fermati dai militari: secondo loro, la polizia è stata “troppo permissiva” con i bulgari che hanno violato la quarantena. Da giorni gli abitanti di Mondragone denunciano la “superficialità” con cui è stata realizzata la zona rossa: “Una ragazza positiva lavora al negozio di alimentari qua fuori – dice un residente – che sta puntualmente aperto. Questo è il modo di evitare la diffusione del contagio”.

De Luca: “Il ministro Lamorgese invierà l’esercito” – Il presidente della Regione Vincenzo De Luca questa mattina ha avuto un colloquio con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, durante il quale si è stabilito di mandare un contingente dell’esercito nel comune del Casertano. “Oggi sono stato a Mondragone – annuncia il governatore in serata dove ho incontrato i responsabili dell’ordine pubblico per fare il punto”. Nel vertice è stata affrontata sia la questione sanitaria sia quella dell’ordine pubblico. “Con Asl e Istituto Zooprofilattico abbiamo stabilito che già da domani mattina ci saranno i camper che consentiranno ai cittadini di Mondragone di sottoporsi a tampone su base volontaria. I dati raccolti dallo screening saranno utili per ogni eventuale ulteriore decisione dell’Unità di Crisi della Regione”. Infine ha ribadito l’obbligo di quarantena per tutti quanti vivono nei palazzi ex Cirio: “Per questo è indispensabile che venga rigorosamente rispettata l’ordinanza, con il contributo determinante delle forze dell’ordine cui si aggiungeranno anche i militari”.