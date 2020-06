“Non ho offeso nessuno: mi spiace, ma confermo tutta l’intervista, di una limpidezza unica e che non mi sembra né offensiva né oltraggiosa. Non bisogna leggere solo i titoli dei giornali“. Lo ha detto ai giornalisti il presidente del Veneto, Luca Zaia, sulla polemica a distanza con Giorgia Meloni. Sull’ipotesi di uno “scambio” presidenzialismo-autonomia, Zaia ha aggiunto che “io non c’entro nulla con questo tavolo. Spetta a Salvini, segretario del mio partito, parteciparvi, perché ognuno ha il suo ruolo. Io non ho partecipato mai a trattative che pongano autonomia e presidenzialismo come oggetto di scambio. In ogni caso, l’autonomia non ha bisogno di essere scambiata con nulla. Anche se ribadisco che non ho nulla contro il presidenzialismo. Ed è ragionevole – ha concluso – che ognuno porti il suo pensiero”.