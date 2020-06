“Caso autostrade? Io sto sollecitando i ministri competenti e dobbiamo chiuderla. Per me va chiusa subito“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato da Peter Gomez e Simone Ceriotti in occasione della festa online per i 10 anni de ilfattoquotidiano.it. “È un dossier aperto da troppo tempo – ha aggiunto – Io vorrei chiudere nei prossimi giorni”

