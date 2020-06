Aprendo la conferenza stampa di chiusura degli Stati generali, il premier Giuseppe Conte ha voluto mandare un messaggio di vicinanza ad Alex Zanardi, il campione paralimpico ricoverato dopo un gravissimo incidente in Toscana. “Vorrei mandare un abbraccio ad Alex Zanardi per il suo coraggio e la sua forza d’animo, è l’esempio dell’Italia migliore che sa esprimere non solo grandi campioni ma grandi uomini”